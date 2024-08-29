Куп'янськ, Торецьк, Вугледар: аналітики повідомили, де просунулися ЗС РФ (мапи)

За словами аналітиків, ЗС РФ нещодавно просунулися в напрямку Вугледару на тлі наступальних операцій, що продовжуються, вздовж траси Мар'їнка — Вугледар 28 серпня. На геолокаційних кадрах видно, що війська РФ встановлюють прапор у західній частині Костянтинівки.

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Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська на тлі наступу вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна 28 серпня. Геолокаційні кадри за 28 серпня вказують на те, що російські війська просунулися на північний захід від Піщаного (південний схід від Куп'янська). Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 28 серпня.

Війська РФ 27 та 28 серпня продовжували наступати в районі Куп'янська, біля Синьківки, Стельмахівки, Степової Новоселівки, Колесниківки, Кругляківки; на південний захід від Сватового в районі Дружелюбівки; на північний захід від Кремінної в районі Новосадового, Невського та Макіївки; на захід від Кремінної в районі Тернів. Сили оборони досягли посилення в районах Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колесниківки.

23 зіткнення за добу

"На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла двадцяти трьох. Сили оборони відбивали атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колесниківки", — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Часів Яр

Часів Яр

Російські війська 28 серпня продовжили наступальні дії у напрямку Часового Яру, але підтверджених успіхів не досягли. Російське агентство "РИА Новости" 28 серпня повідомило про просування на захід від Андріївки та Курдюмівки (південний схід від Часового Яру). Російські війська атакували східну частину Часового Яру; на північ від міста — біля Григорівки; на південний схід — біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки; та на південь від Часового Яру біля Білої Гори 27 та 28 серпня.

21 штурм росіян біля Торецька

Торецьк: карта боїв

Російські війська нещодавно просунулися в Торецьку на тлі російського наступу, що триває, в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися у східній частині Торецька вздовж вулиці 91-ї Дивізії. Російські війська продовжили наступ у районі Торецька; на схід від Торецька біля Дружби; на південний схід від Торецька біля Північного; та південніше Торецька в районі Нью-Йорка та Неліпівки.

"Двадцять разів ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв у районах населених пунктів Північне, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк і, найактивніше, біля Неліпівки. По Торецьку завдав сім ударів тринадцятьма керованими авіабомбами", — йдеться у зведенні Генштабу.

Просування в районі Вугледару

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Вугледару (південний захід від Донецька) на тлі наступальних операцій, що продовжуються, вздовж траси T05024 Мар'їнка – Вугледар 28 серпня. Геолокаційні кадри за 27 серпня показують, що російські війська, ймовірно, з добровольчого 1-го батальйону "Таймер" (Татарстан) встановлюють прапор у західній частині Костянтинівці (північний схід від Вугледару) на позиції вздовж вулиці Шахтарської, що вказує на те, що російські війська, мабуть, захопили все селище.

Декілька російських провоєнних блогерів заявили, що російські війська повністю захопили Костянтинівку, хоча одне російське джерело відзначило, що повідомлення про захоплення Костянтинівки можуть бути передчасними, оскільки частина поселення залишається спірною сірою зоною.

Пов'язаний із Кремлем військкор заявив, що російські війська також перетнули дорогу T05024 на південний захід від Водяного (на північний схід від Вугледару), хоча в ISW поки не знайшли візуальних доказів.

28 серпня невказані російські сили безпеки повідомили агентству ТАРС, що російські війська перекрили дві основні наземні лінії постачання з Вугледаром, ймовірно, малися на увазі дороги T05024 і T0509 — Вугледар — Велика Новосілка. Геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська перетнули дорогу на обмежених ділянках.

"На Времівському напрямку противник здійснив шість спроб захопити наші позиції неподалік Костянтинівки, Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакував з боку Микільського", — йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, що, за даними 24-ї ОМБр, російські війська контролюють Часів Яр на 40%.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ повернули деякі втрачені позиції на Сіверському напрямі Донецької області.