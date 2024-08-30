Россияне захватили поселок Коренево в Курской области, — DeepState (карта)

Аналитики уточнили, что много изменений происходит в процессе верификации информации.

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Российские войска заняли поселок Коренево в Кореневском районе Курской области РФ. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг захватил село Коренево (Курщина)", — говорится в сообщении.

Поселок Коренево на карте Фото: Скриншот

Отметим, что поселок Кореневое Вооруженные силы Украины начали брать в окружение еще 15 августа.

Кроме того, аналитики отметили, что враг продвинулся в Михайловке, возле Пантелеймоновки, Песчаного и Андреевки.

"Много изменений в процессе верификации или информация за сутки отсутствует", — отметили в DeepState.

Напомним, 29 августа эксперт издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что российские войска выбили ВСУ из поселка Коренево в Курской области.

В этот же день аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты подготовили фейк по селу Синьковка в Харьковской области.