55 разів наступали на Покровському напрямку: росіяни окупували Карлівку, — DeepState

У Генеральному штабі ЗСУ поки не коментували інформації щодо окупації Карлівки.

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Російські окупаційні війська захопили село Карлівка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Карлівку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Карлівка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Карлівка Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся в Галицинівці, Стельмахівці, біля Долинівки та Піщаного.

Що кажуть у Генштабі

Генеральний штаб Збройних сил України в останньому звіті щодо російського вторгнення повідомив, що на Покровському напрямку 30 серпня точилося 55 боїв у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Михайлівка та Селидове.

"Наші захисники відбили 52 наступальні дії, три — ще продовжуються", — йдеться у повідомленні.

У генштабі уточнили, що на цьому напрямку було знешкоджено 318 окупантів, з них 132 — безповоротно.

"Також знищено танк, бойову машину піхоти, вісім БпЛА та дві одиниці автотранспорту. До того ж пошкоджено бронетранспортер, три артилерійські системи та два автомобілі", — зазначили у Генштабі.

Інформації щодо окупації Карлівки у Генштабі поки не коментували.

Нагадаємо, 30 серпня аналітики DeepState повідомили, що росіяни захопили селище Кореневе в Курській області.