55 раз наступали на Покровском направлении: россияне оккупировали Карловку, — DeepState

В Генеральном штабе ВСУ пока не комментировали информацию об оккупации Карловки.

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Российские оккупационные войска захватили село Карловка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Карловку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Карловка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Карловка Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся в Галициновке, Стельмаховке, возле Долиновки и Песчаного.

Что говорят в Генштабе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в последнем отчете по российскому вторжению сообщил, что на Покровском направлении 30 августа велось 55 боев в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Михайловка и Селидово.

"Наши защитники отбили 52 наступательные действия, три — еще продолжаются", — говорится в сообщении.

В генштабе уточнили, что на этом направлении было обезврежено 318 оккупантов, из них 132 — безвозвратно.

"Также уничтожены танк, боевая машина пехоты, восемь БпЛА и две единицы автотранспорта. К тому же повреждены бронетранспортер, три артиллерийские системы и два автомобиля", — отметили в Генштабе.

Информацию об оккупации Карловки в Генштабе пока не комментировали.

Напомним, 30 августа аналитики DeepState сообщили, что россияне захватили поселок Коренево в Курской области.