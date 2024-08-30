Не были готовы: в DeepState назвали причину продвижения ВС РФ на Покровском направлении

По словам аналитика Руслана Микулы, всего за несколько недель противнику удалось добиться определенных успехов на Донбассе. Основной причиной является то, что оккупанты бросают значительное количество сил на поле боя, которые были в оперативном резерве.

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ВС РФ много месяцев пытаются захватить город Покровск в Донецкой области, однако никак не могут выполнить эту задачу командования. При этом в последние недели противнику удалось продвинуться на определенное расстояние. Аналитик и сооснователь проекта DeepState Руслан Микула в эфире "Еспресо.TV" рассказал, с чем это связано.

По его словам, российские оккупанты не прекращают попытки давления на позиции ВСУ и привлекли значительное количество сил, которые до этого находились в оперативном резерве.

"За последние две с половиной недели враг достиг существенных успехов на Покровском направлении. Это связано с тем, что россияне привлекли значительные силы, которые находились в оперативном резерве. Сейчас они используются для штурмовых действий в районе Селидово и Новогродовки", — заявил Руслан Микула.

Аналитик рассказал, благодаря чему ВС РФ быстро продвинулись в районе Покровска Фото: DeepStateMAP

В определенной степени украинские войска оказались не готовы к интенсивному давлению со стороны ВС РФ, продолжает аналитик. Контроль над населенным пунктом Новогродовка был фактически потерян и противник пытается давить на другие участки, включая Селидово и Украинск, который является еще одним ключевым городом на этом направлении.

Ситуация под Покровском: что говорят в Генштабе

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ писали, что в течение суток украинские защитники отбили 58 атак со стороны российских оккупантов. В ряде населенных пунктов противник пытался вытеснить подразделения Сил обороны с занятых ими рубежей, однако ничего не вышло. Штурмы провалились.

Напомним, 30 августа сообщалось, что ВСУ могут окружить российские войска на южном фланге Покровска, говорится в отчете американского Института изучения войны. По данным аналитиков, ВС РФ продвигаются в Селидово, чтобы обезопасить себя. Но чтобы пройти по открытым полям к северу от Красногоровки, понадобятся успешные механизированные атаки, что обычно войскам РФ дается с трудом.

29 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на ситуацию под Покровском. По его словам, работа в штабах ведется круглосуточно и временами приходится принимать необычные решения для того, чтобы укрепить оборону украинских защитников. Оккупанты бросают на поле боя все, что есть в запасах.