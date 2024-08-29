Жесткие бои и нестандартные решения: Сырский отреагировал на ситуацию под Покровском (фото)

По словам главнокомандующего ВСУ, работа в штабах ведется круглосуточно и временами приходится принимать необычные решения для того, чтобы укрепить оборону украинских защитников. Оккупанты бросают на поле боя все, что есть в запасах.

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Покровское направление сегодня остается крайне сложным и ситуация там наиболее горячая. Деталями поделился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, последние несколько дней он вел работу с бригадами, которые ведут оборону вокруг Покровска. Работа в штабах ведется практически круглосуточно и приходится временами принимать нестандартные решения для того, чтобы укрепить оборону и уничтожить наступающего противника.

Самые интенсивные бои, пишет главнокомандующий ВСУ, точатся на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного Яра, в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово.

Главнокомандующий ВСУ прокомментировал ситуацию на Покровском направлении Фото: DeepStateMAP

"Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника. Чрезвычайную стойкость показывают воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой враг несет большие потери", — продолжает Александр Сырский.

Дополнительно было отмечены военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 151-й отдельной механизированной бригады. Бойцы не оставляют никаких шансов противнику и в результате оккупанты несут колоссальные потери.

В нынешних условиях, пишет главнокомандующий ВСУ, крайне важно усилить оборону украинских защитников на самых сложных участках фронта. Также важно обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств.

Главнокомандующий ВСУ прокомментировал ситуацию на Покровском направлении Фото: Сырский / Telegram

"Собственно решению этих вопросов и была посвящена моя работа. Горжусь героизмом наших воинов. Делаем все для нашей победы. Слава Украине", — подытожил Александр Сырский.

Напомним, 28 августа сообщалось, что в ВСУ назвали уровень угрозы захвата Покровска. По словам офицера 59-й ОМБр, с апреля ВС РФ сумели пройти на 10–15 км вперед, однако понесли за этот период потери, которые измеряются тысячами. Силы обороны сдерживают штурмы, писали в Генштабе, и вскоре россиян могут ждать неожиданные последствия.