Не могут атаковать бесконечно: в сентябре возможности ВС РФ под Покровском иссякнут, — НГУ

По словам майора запаса Нацгвардии Алексея Гетьмана, не стоит распространять панические настроение касаемо города на Донбассе, ведь бои за него могут идти месяцами. Интенсивность вражеских атак, согласно прогнозам, снизится уже осенью.

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Попытки давления российских оккупантов на позиции украинских защитников на Покровском направлении продолжается уже много месяцев, однако осенью силы противника могут исчерпаться. Такое мнение озвучил майор запаса Национальной гвардии Украины и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, бои за город Покровск в Донецкой области могут длиться месяцами, поэтому не стоит распространять панические настроения по поводу возможной потери населенного пункта с аргументами, мол это приведет к глобальным и катастрофическим последствиям, которые повлияют на ход войны.

"Подобные прогнозы уже звучали, когда мы отступали с боями из Бахмута, и говорили, что это дает россиянам возможность продвинуться на север от Бахмута до Купянска, Лимана, Угледара и окружить значительную часть наших войск. Но этого не произошло. Они продолжали наступление, и мы были вынуждены отступить из Авдеевки. Тогда тоже звучали заявления, что это катастрофа и что все потеряно. Теперь подобные разговоры возникают относительно Покровска. Однако бои за Покровск могут длиться месяцами", — заявил Алексей Гетьман.

Майор запаса НГУ рассказал, когда наступление ВС РФ на Покровск ослабнет Фото: DeepStateMAP

Отдельно майор запаса НГУ добавил, что ВС РФ могут попробовать обойти Покровск, ведь боевые действия в городских условиях всегда затягиваются на неопределенный срок.

Если говорить о нынешнем темпе продвижения россиян, то Силы обороны вынуждены отступать на один километр за 3-4 дня, говорит ветеран войны, однако войска противника вскоре могут иссякнуть.

"Ни одна армия не способна атаковать бесконечно. Рано или поздно, по прогнозам до конца сентября, а вероятнее даже раньше, возможности россиян для атаки с такой интенсивностью исчерпаются", — подытожил Алексей Гетьман.

Напомним, 28 августа сообщалось, что в ВСУ назвали уровень угрозы захвата Покровска. По словам офицера 59-й ОМБр, с апреля ВС РФ сумели пройти на 10–15 км вперед, однако понесли за этот период потери, которые измеряются тысячами. Силы обороны сдерживают штурмы, писали в Генштабе, и вскоре россиян могут ждать неожиданные последствия.