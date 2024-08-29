Под Покровским бойцы ВСУ дроном сбили русский флаг с террикона (видео)

Лейтенант с позывным "Алекс" подчеркнул, что террикон находится на подконтрольной захватчикам территории.

Related video

На Покровском направлении Донецкой области ситуация остается напряженной. Между тем ВСУ опубликовали видео, как украинские бойцы дроном сбивают российский флаг с террикона возле села Михайловка. Роликом поделился лейтенант Вооруженных Сил Украины с псевдо "Алекс".

"Данный террикон находится на подконтрольной противнику территории, однако никакие силы и средства они не способны туда подтянуть из-за контроля высоты нашими дронами. Сама по себе высота важна и главное не допустить оборудования там огневых позиций врага", — отметил лейтенант ВСУ.

Украинские бойцы ликвидировали российский флаг

Между тем в Генштабе ВСУ о ситуации на Покровском направлении сообщили, что из 195 боевых столкновений, которые были зафиксированы за прошедшие сутки, треть приходится на Покровское направление. Враг применяет весь свой арсенал, в частности КАБ и реактивные системы залпового огня.

Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight напомнила, что Покровск расположен "на важном перекрестке нескольких железнодорожных линий". Город стал ключевым транспортным и железнодорожным распределительным узлом, облегчающим поставки украинских сил по всей линии фронта, от Угледара к северу от Донецка и дальше.

Захватив Покровск, Россия может ослабить украинскую оборону по всей линии восточного фронта – критическая предпосылка для более широкого российского продвижения, которое может привести к полной оккупации Донецкой области.

Напомним, 28 августа аналитик и соучредитель DeepState Роман Погорелый заявил, что командование на Покровском направлении в полной мере не владеет ситуацией на поле боя. По его словам, "враг имеет огромные продвижения".