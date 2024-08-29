Под Покровским бойцы ВСУ дроном сбили русский флаг с террикона (видео)
Лейтенант с позывным "Алекс" подчеркнул, что террикон находится на подконтрольной захватчикам территории.
На Покровском направлении Донецкой области ситуация остается напряженной. Между тем ВСУ опубликовали видео, как украинские бойцы дроном сбивают российский флаг с террикона возле села Михайловка. Роликом поделился лейтенант Вооруженных Сил Украины с псевдо "Алекс".
"Данный террикон находится на подконтрольной противнику территории, однако никакие силы и средства они не способны туда подтянуть из-за контроля высоты нашими дронами. Сама по себе высота важна и главное не допустить оборудования там огневых позиций врага", — отметил лейтенант ВСУ.
Между тем в Генштабе ВСУ о ситуации на Покровском направлении сообщили, что из 195 боевых столкновений, которые были зафиксированы за прошедшие сутки, треть приходится на Покровское направление. Враг применяет весь свой арсенал, в частности КАБ и реактивные системы залпового огня.
Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight напомнила, что Покровск расположен "на важном перекрестке нескольких железнодорожных линий". Город стал ключевым транспортным и железнодорожным распределительным узлом, облегчающим поставки украинских сил по всей линии фронта, от Угледара к северу от Донецка и дальше.
Захватив Покровск, Россия может ослабить украинскую оборону по всей линии восточного фронта – критическая предпосылка для более широкого российского продвижения, которое может привести к полной оккупации Донецкой области.
Напомним, 28 августа аналитик и соучредитель DeepState Роман Погорелый заявил, что командование на Покровском направлении в полной мере не владеет ситуацией на поле боя. По его словам, "враг имеет огромные продвижения".