Під Покровськом бійці ЗСУ дроном збили російський прапор з терикона (відео)

Лейтенант з позивним "Алекс" наголосив, що терикон перебуває на підконтрольній загарбникам території.

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На Покровському напрямку на Донеччині ситуація залишається напруженою. Тим часом ЗСУ опублікували відео, як українські бійці дроном збивають російський прапор із терикона біля села Михайлівка. Роликом поділився лейтенант Збройних сил України із псевдо "Алекс".

"Даний терикон знаходиться на підконтрольній противнику території, проте ніякі сили та засоби вони не здатні туди підтягнути через контроль висоти нашими дронами. Сама по собі висота є важливою і головне не допустити обладнання там вогневих позицій ворога", — зауважив лейтенант ЗСУ.

Українські бійці ліквідували російський прапор

Тим часом у Генштабі ЗСУ про ситуацію на Покровському напрямку повідомили, що зі 195 бойових зіткнень, які були зафіксовані протягом минулої доби, третина припадає на Покровський напрямок. Ворог застосовує весь свій арсенал, зокрема КАБи та реактивні системи залпового вогню.

Українська аналітична група Frontelligence Insight нагадала, що Покровськ розташований "на важливому перехресті кількох залізничних ліній". Місто стало ключовим транспортним і залізничним розподільним вузлом, що полегшує постачання українських сил по всій лінії фронту, від Вугледара на північ від Донецька і далі.

Захопивши Покровськ, Росія може послабити українську оборону по всій лінії східного фронту — критична передумова для ширшого російського просування, яке може призвести до повної окупації Донецької області.

Нагадаємо, 28 серпня аналітик і співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив, що командування на Покровському напрямку повною мірою не володіє ситуацією на полі бою. За його словами, "ворог має величезні просування".