Операція в Курській область провалилась, якщо це була диверсія: РФ наступає на Покровськ, — Forbes

Російські війська можуть опинитися на околицях Покровська протягом декількох тижнів, а не місяців, як вважалося раніше. Американські аналітики вважають, що без належного підкріплення, українським бригадам доведеться здати місто. Водночас, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше наголошував, що ЗС РФ довелось забрати деякі свої війська з території України через операцію в Курській області.

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У середу, 28 серпня, російські війська увійшли до села Новогродівка Донецької області та опинилися в п'яти милях від Покровська — міста, що є головною метою російського наступу на схід, що триває вже майже рік. Американський військовий кореспондент Девід Акс вважає, якщо вторгнення України в Курську область Росії було диверсією, то воно провалилося. Про це він написав у своєму матеріалі для Forbes.

Він зазначив, що ЗСУ не мають багато додаткових військ для розгортання їх на фронті під Покровськом. Багато запасних бригад, які були ще місяць тому, нині беруть участь у несподіваному вторгненні України в Курську область Росії.

Українське керівництво нарешті починає усвідомлювати нагальну необхідність відновлення балансу сил на Покровському напрямку. Президент Володимир Зеленський визнав, що "ситуація надзвичайно складна".

Битва за Покровськ: прогноз

Майбутні бої за Покровськ, місто з довоєнним населенням 60 тисяч осіб, фактично є продовженням битви за Авдіївку, яка закінчилася відступом українських військ у лютому. Авдіївка, що за 24 милі на схід від Покровська, була фортецею, яка захищала населені пункти, залізничні та автомобільні шляхи на заході.

Покровськ розташований "на важливому перехресті кількох залізничних ліній", пояснює українська аналітична група Frontelligence Insight. Місто стало ключовим транспортним і залізничним розподільним вузлом, що полегшує постачання українських сил по всій лінії фронту, від Вугледара на північ від Донецька і далі.

Захопивши Покровськ, Росія може послабити українську оборону по всій лінії східного фронту — критична передумова для ширшого російського просування, яке може призвести до повної окупації Донецької області.

Операція в Курській області

Коли українське командування на чолі з генералом Олександром Сирським прийняло рішення про вторгнення в Курськ потужним багатотисячним угрупованням з восьми чи більше бригад, це здивувало деяких спостерігачів. Чому ці війська не були спрямовані на підкріплення Покровська?

Одне з найбільш поширених тлумачень української стратегії в Курську полягає в тому, що вторгнення мало на меті відволікти російські підрозділи зі сходу, послабивши тиск на Покровськ. У цьому сенсі вторгнення в Курськ могло бути диверсією. Якщо це так, то воно провалилося.

Замість того, щоб кинути свої найкращі війська на Курськ, аби призупинити український наступ, Кремль зібрав різношерсті сили протидії вторгненню, серед яких було багато молодих і погано навчених призовників, зазначає Девід Акс. Це підкріплення сповільнило, але не зупинило українське вторгнення. Що важливіше для російської стратегії, воно дозволили Кремлю зберегти свої східні війська недоторканими.

Через три тижні після вторгнення України в Курську область російський наступ на сході не тільки триває, але й набирає обертів.

"Хоча ми очікували, що місто Новогродівка буде захоплене найближчими днями. Темпи просування російських військ перевершили наші очікування: вони не лише не сповільнилися в міру наближення до міста, але навіть прискорилися", — цитує видання OSINT-аналітиків.

Бої за Покровськ: оптимістичний сценарій

В українських бригад, що обороняють Покровськ, без належного підкріплення може не залишитися іншого вибору, окрім як здати Покровськ — і то незабаром.

"Якщо українське командування не вживе заходів для стабілізації ситуації, російські війська можуть опинитися на околицях Покровська протягом декількох тижнів, а не місяців, як ми вважали раніше", — запевняють аналітики.

За даними Frontelligence Insight, українське керівництво має кілька варіантів стабілізації лінії фронту, включаючи розгортання новостворених бригад, передислокацію сил з Курської та Харківської областей або передислокацію батальйонів з більш стабільних фронтів.

Оптимістичний результат полягає в тому, що Генштаб знайде сили для зміцнення лінії фронту під Покровськом і вони знекровлять російські бригади та полки, поки вони просто не зможуть підтримувати свій наступ.

Це не є нездійсненним завданням. Росіяни щодня втрачають на сході сотні людей і десятки одиниць техніки. Але ніхто не знає напевно, коли такі втрати стануть занадто значними для російських військових.

У пориві оптимізму наприкінці минулого року Міністерство оборони Естонії спрогнозувало, що Україна може переломити хід війни у 2024 році, вбивши або покалічивши 100 тисяч росіян за 12 місяців. Фактично, Україна, ймовірно, вже била або покалічила 100 тисяч росіян лише за перші шість місяців цього року — і все ж Росія продовжує атакувати та просуватися до Покровська.

Водночас, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше наголошував, що ЗС РФ довелось забрати деякі свої війська з території України через операцію в Курській області.

Нагадаємо, 28 серпня аналітик і співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив, що командування на Покровському напрямку повною мірою не володіє ситуацією на полі бою. За його словами, "ворог має величезні просування".