Операция в Курской области провалилась, если это была диверсия: РФ наступает на Покровск, — Forbes

Российские войска могут оказаться в окрестностях Покровска в течение нескольких недель, а не месяцев, как считалось ранее. Американские аналитики считают, что без должного подкрепления украинским бригадам придется сдать город. В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее подчеркивал, что ВС РФ пришлось забрать некоторые свои войска с территории Украины из-за операции в Курской области.

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В среду, 28 августа, российские войска вошли в село Новогродовка Донецкой области и оказались в пяти милях от Покровска — города, являющегося главной целью российского наступления на восток, которое длится уже почти год. Американский военный корреспондент Дэвид Акс считает, что если вторжение Украины в Курскую область России было диверсией, то оно провалилось. Об этом он написал в своем материале для Forbes.

Он отметил, что у ВСУ нет много дополнительных войск для развертывания их на фронте под Покровском. Многие запасные бригады, которые были еще месяц назад, участвуют в неожиданном вторжении Украины в Курскую область России.

Украинское руководство наконец-то начинает осознавать насущную необходимость восстановления баланса сил на Покровском направлении. Президент Владимир Зеленский признал, что "ситуация очень сложная".

Битва за Покровск: прогноз

Будущие бои за Покровск, город с довоенным населением 60 тысяч человек, фактически являются продолжением битвы за Авдеевку, которая закончилась отступлением украинских войск в феврале. Авдеевка, которая в 24 милях к востоку от Покровска, была крепостью, защищавшей населенные пункты, железнодорожные и автомобильные пути на западе.

Покровск расположен "на важном перекрестке нескольких железнодорожных линий", объясняет украинская аналитическая группа Frontelligence Insight. Город стал ключевым транспортным и железнодорожным распределительным узлом, облегчающим поставки украинских сил по всей линии фронта, от Угледара к северу от Донецка и дальше.

Захватив Покровск, Россия может ослабить украинскую оборону по всей линии восточного фронта — критическая предпосылка для более широкого российского продвижения, которое может привести к полной оккупации Донецкой области.

Операция в Курской области

Когда украинское командование во главе с генералом Александром Сырским приняло решение о вторжении в Курск мощной многотысячной группировкой из восьми или более бригад, это удивило некоторых наблюдателей. Почему эти войска не были ориентированы на подкрепление Покровска?

Одно из наиболее распространенных толкований украинской стратегии в Курске состоит в том, что вторжение имело целью отвлечь российские подразделения с востока, ослабив давление на Покровск. В этом смысле вторжение в Курск могло быть диверсией. Если это так, то оно провалилось.

Вместо того чтобы бросить свои лучшие войска на Курск, чтобы приостановить украинское наступление, Кремль собрал разношерстные силы противодействия вторжению, среди которых было много молодых и плохо обученных призывников, отмечает Дэвид Акс. Это подкрепление замедлило, но не остановило украинское вторжение. Что важнее для российской стратегии, оно позволило Кремлю сохранить свои восточные войска нетронутыми.

Через три недели после вторжения Украины в Курскую область российское наступление на востоке не только продолжается, но и набирает обороты.

"Хотя мы ожидали, что город Новогродовка будет захвачен в ближайшие дни. Темпы продвижения российских войск превзошли наши ожидания: они не только не замедлились по мере приближения к городу, но даже ускорились", — цитирует издание OSINT-аналитиков.

Бои за Покровск: оптимистический сценарий

У обороняющих Покровск украинских бригад без должного подкрепления может не остаться иного выбора, кроме как сдать Покровск — и то вскоре.

"Если украинское командование не примет меры для стабилизации ситуации, российские войска могут оказаться в окрестностях Покровска в течение нескольких недель, а не месяцев, как мы считали ранее", — уверяют аналитики.

По данным Frontelligence Insight, украинское руководство имеет несколько вариантов стабилизации линии фронта, включая развертывание вновь бригад, передислокацию сил из Курской и Харьковской областей или передислокацию батальонов с более стабильных фронтов.

Оптимистический результат состоит в том, что Генштаб найдет силы для укрепления линии фронта под Покровском и они обескровят русские бригады и полки, пока они не смогут поддерживать свое наступление.

Это не является невыполнимой задачей. Россияне каждый день теряют на востоке сотни людей и десятки единиц техники. Но никто не знает, когда такие потери станут слишком значительными для российских военных.

В порыве оптимизма в конце прошлого года Министерство обороны Эстонии спрогнозировало, что Украина может переломить ход войны в 2024 году, убив или покалечив 100 тысяч россиян за 12 месяцев. Фактически Украина, вероятно, уже избивала или покалечила 100 тысяч россиян только за первые шесть месяцев этого года — и все же Россия продолжает атаковать и продвигаться в Покровск.

В то же время, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее подчеркивал, что ВС РФ пришлось забрать некоторые свои войска с территории Украины из-за операции в Курской области.

Напомним, 28 августа аналитик и соучредитель DeepState Роман Погорелый заявил, что командование на Покровском направлении в полной мере не владеет ситуацией на поле боя. По его словам, "враг имеет огромные продвижения".