Не можуть атакувати нескінченно: у вересні можливості ЗС РФ під Покровськом вичерпаються, — НГУ

За словами майора запасу Нацгвардії Олексія Гетьмана, не варто поширювати панічні настрої щодо міста на Донбасі, адже бої за нього можуть тривати місяцями. Інтенсивність ворожих атак, згідно з прогнозами, знизиться вже восени.

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Спроби тиску російських окупантів на позиції українських захисників на Покровському напрямку триває вже багато місяців, однак восени сили противника можуть вичерпатися. Таку думку озвучив майор запасу Національної гвардії України та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, бої за місто Покровськ на Донеччині можуть тривати місяцями, тож не варто поширювати панічні настрої щодо можливої втрати населеного пункту з аргументами, мовляв, це призведе до глобальних і катастрофічних наслідків, які вплинуть на перебіг війни.

"Подібні прогнози вже лунали, коли ми відступали з боями з Бахмута, і говорили, що це дає росіянам можливість просунутися на північ від Бахмута до Куп'янська, Лимана, Вугледара та оточити значну частину наших військ. Але цього не сталося. Вони продовжували наступ, і ми були змушені відступити з Авдіївки. Тоді теж лунали заяви, що це катастрофа і що все втрачено. Тепер подібні розмови виникають щодо Покровська. Однак бої за Покровськ можуть тривати місяцями", — заявив Олексій Гетьман.

Майор запасу НГУ розповів, коли наступ ЗС РФ на Покровськ ослабне Фото: DeepStateMAP

Окремо майор запасу НГУ додав, що ЗС РФ можуть спробувати обійти Покровськ, адже бойові дії в міських умовах завжди затягуються на невизначений термін.

Якщо говорити про нинішній темп просування росіян, то Сили оборони змушені відступати на один кілометр за 3-4 дні, каже ветеран війни, однак війська супротивника незабаром можуть вичерпатися.

"Жодна армія не здатна атакувати нескінченно. Рано чи пізно, за прогнозами до кінця вересня, а ймовірніше навіть раніше, можливості росіян для атаки з такою інтенсивністю вичерпаються", — підсумував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що у ЗСУ назвали рівень загрози захоплення Покровська. За словами офіцера 59-ї ОМБр, з квітня ЗС РФ зуміли пройти на 10-15 км уперед, проте зазнали за цей період втрат, які вимірюються тисячами. Сили оборони стримують штурми, писали в Генштабі, і незабаром на росіян можуть чекати несподівані наслідки.