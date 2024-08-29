Жорсткі бої та нестандартні рішення: Сирський відреагував на ситуацію під Покровськом (фото)

За словами головнокомандувача ЗСУ, робота в штабах ведеться цілодобово і часом доводиться ухвалювати незвичайні рішення для того, щоб зміцнити оборону українських захисників. Окупанти кидають на поле бою все, що є в запасах.

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Покровський напрямок сьогодні залишається вкрай складним і ситуація там найбільш гаряча. Деталями поділився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, останні кілька днів він вів роботу з бригадами, які ведуть оборону навколо Покровська. Робота в штабах йде практично цілодобово і доводиться часом ухвалювати нестандартні рішення для того, щоб зміцнити оборону і знищити противника, який наступає.

Найінтенсивніші бої, пише головнокомандувач ЗСУ, точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного Яра, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидовим.

Головнокомандувач ЗСУ прокоментував ситуацію на Покровському напрямку Фото: DeepStateMAP

"Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника. Надзвичайну стійкість показують воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат", — продовжує Олександр Сирський.

Додатково було зазначено військовослужбовців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 151-ї окремої механізованої бригади. Бійці не залишають жодних шансів противнику і в результаті окупанти зазнають колосальних втрат.

У нинішніх умовах, пише головнокомандувач ЗСУ, вкрай важливо посилити оборону українських захисників на найскладніших ділянках фронту. Також важливо забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів.

Головнокомандувач ЗСУ прокоментував ситуацію на Покровському напрямку Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

"Власне вирішенню цих питань і була присвячена моя робота. Пишаюся героїзмом наших воїнів. Робимо все для нашої перемоги. Слава Україні", — підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що у ЗСУ назвали рівень загрози захоплення Покровська. За словами офіцера 59-ї ОМБр, з квітня ЗС РФ зуміли пройти на 10-15 км уперед, проте зазнали за цей період втрат, які вимірюються тисячами. Сили оборони стримують штурми, писали в Генштабі, і незабаром на росіян можуть чекати несподівані наслідки.