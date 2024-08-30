Под Покровском дрон РФ атаковал автомобиль журналистов телеканала "1+1" (видео)

Российский беспилотник взорвался под колесами красного эвакуационного автобуса, который под Покровском вывозил людей в безопасные места, рассказали журналисты. Вспыхнуло в нескольких метрах от автомобиля, в котором ехала съемочная группа.

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Дрон ВС РФ выследил колонну машин на Покровском направлении и атаковал украинцев. Устройство влетело в дорогу в нескольких метрах от автомобиля, в котором находилась съемочная группа телеканала "1+1". Кадры инцидента и рассказ о чрезвычайном происшествии 30 августа появились на YouTube-канале ТСН.

Под видео указано, что событие произошло со съемочной группой журналиста Александра Моторного. Группа сопровождала ярко-красный эвакуационный автобус, который должен был вывезти людей с прифронтовых территорий. В какой-то момент позади автобуса, едва не вплотную к его задним колесам, взорвался беспилотник ВС РФ. Ориентировочное расстояние до автомобиля медийщиков — до пяти метров. Слышен комментарий одного из членов съемочной группы, который говорит, что это был FPV-дрон.

"Все целы? Вроде да", — видео зафиксировало короткий диалог между участниками инцидента.

На записи видно, что колонна не затормозила и двинулась дальше, вывозя людей, свидетельствуют кадры ТСН. Жертв не было, указано под видео.

Дрон РФ — кадры взрыва возле машины журналистов 30 августа

Отметим, ранее Фокус рассказывал об атаках ВС РФ по журналистам. Один из последних случаев произошел в ночь на 25 августа в Краматорске, когда российская ракета ударила по отелю, в котором находились съемочные группы медийщиков Украины, США, Великобритании. В результате атаки погиб журналист агентства Reuters Иван Любиш-Кирдей: президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и коллегам жертвы. Агентство направило группу из шести человек для фиксации событий на российско-украинской войне. От удара ВС РФ получили ранения двое: Любиш-Кирдей погиб, другой, Даниэль Пелещук, получил помощь в больнице и его уже выписали.

Еще одна атака россиян на журналистов произошла, например, в январе 2024 года. Как выяснилось, съемочная группа проекта "Крым. Реалии" работала неподалеку Роботино, причем была одета в бронежилеты с надписью PRESS. Журналист Дмитрий Евчин и оператор Никита Исайко получили осколочные ранения и им оказали помощь медики, рассказали на "Радио Свобода".

Напоминаем, 14 августа украинские журналисты посетили город Суджа в Курской области, который взяли под контроль Силы обороны. На следующий день в российском населенном пункте появились итальянские журналисты, которые показали состояние зданий после боев. После этого ФСБ РФ открыла уголовное производство против итальянцев и их отозвали на родину.