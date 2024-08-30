Під Покровськом дрон РФ атакував автомобіль журналістів телеканалу "1+1" (відео)

Російський безпілотник вибухнув під колесами червоного евакуаційного автобуса, який під Покровськом вивозив людей у безпечні місця, розповіли журналісти. Спалахнуло за кілька метрів від автомобіля, у якому їхала знімальна група.

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Дрон ЗС РФ вистежив колону машин на Покровському напрямку та атакував українців. Пристрій влетів у дорогу за кілька метрів від автомобіля, у якому перебувала знімальна група телеканалу "1+1". Кадри інциденту та розповідь про надзвичайну подію 30 серпня з'явились на YouTube-каналі ТСН.

Під відео вказано, що подія відбулась зі знімальною групою журналіста Олександра Моторного. Група супроводжувала яскраво-червоний евакуаційний автобус, який мав вивезти людей з прифронтових територій. У якийсь момент позаду автобуса, ледь не впритул до його задніх коліс, вибухнув безпілотник ЗС РФ. Орієнтовна відстань до автомобіля медійників — до п'яти метрів. Чути коментар одного з членів знімальної групи, який говорить, що то був FPV-дрон.

"Усі цілі? Ніби так", — відео зафіксувало короткий діалог між учасниками інциденту.

На записі бачимо, що колона не загальмувала і рушила далі, вивозячи людей, свідчать кадри ТСН. Жертв не було, вказано під відео.

Дрон РФ — кадри вибуху біля машини журналістів 30 серпня

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про атаки ЗС РФ по журналістах. Один з останніх випадків стався в ніч на 25 серпня у Краматорську, коли російська ракета вдарила по готелю, у якому перебували знімальні групи медійників України, США, Великої Британії. Внаслідок атаки загинув журналіст агентства Reuters Іван Любиш-Кірдей: президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині та колегам жертви. Агентство надіслало групу з шести осіб для фіксації подій на російсько-українській війні. Від удару ЗС РФ отримали поранення двоє: Любиш-Кірдей загинув, інший, Даніель Пелещук, отримав допомогу у лікарні і його вже виписали.

Ще одна атака росіян на журналістів сталась, наприклад, у січні 2024 року. Як з'ясувалось, знімальна група проєкту "Крим. Реалії" працювала неподалік Роботиного, при чому була вдягнута у бронежилети з надписом PRESS. Журналіст Дмитро Євчин й оператор Микито Ісайко отримали осколкові поранення і їм надали допомогу медики, розповіли на "Радіо Свобода".

Нагадуємо, 14 серпня українські журналісти відвідали місто Суджа в Курській області, яке взяли під контроль Сили оборони. Наступного дня у російському населеному пункті з'явились італійські журналісти, які показали стан будівель після боїв. Після цього ФСБ РФ відкрила кримінальне провадження проти італійців і їх відкликали на батьківщину.