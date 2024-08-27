Удар по Краматорську: журналіст Reuters перебуває в критичному стані після обстрілу

За даними агентства, на момент обстрілу він перебував у готелі разом з командою із шести осіб. В результаті обстрілу один з членів команди дістав несумісні із життям травми.

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Після ракетного удару по готелю міста Краматорськ в критичному стані перебуває журналіст Reuters Іван Любиш-Кірдей. Про це повідомило інформаційне агентство.

"Відеожурналіст Reuters Іван Любиш-Кірдей залишається у критичному стані. Наш інший колега, кореспондент в Україні Даніель Пелещук, пройшов лікування та виписався з лікарні", — йдеться у заяві Reuters.

В агентстві зазначили, що 40-річний Іван Любиш-Кірдей працює в Reuters з 2022 року. Він українець, має дитину. В тому ж 2022 році він був нагороджений президентом України Володимиром Зеленським орденом "За заслуги" в журналістиці.

Відеожурналіст був членом команди Reuters з шести осіб, які висвітлювали війну в Україні. Вони перебували в готелі "Сапфір", коли туди влучила ракета.

В результаті удару загинув радник з безпеки агентства Раян Еванс. Ще один журналіст Reuters, Деніел Пелещук, отримав поранення. Інші троє членів знімальної групи були знайдені та перебувають у безпеці.

На цей момент Reuters не вдалося провести незалежну перевірку того, чи була ракета, випущена Росією, чи удар по цій будівлі був навмисним.

Міністерство оборони Росії поки що не прокоментувало удар. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков під час телефонної конференції з журналістами прямо не зазначив, чи завдавала Москва удару по готелю "Сапфір".

Нагадаємо, раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив про влучання по готелю в Краматорську, яке сталось в ніч на 25 серпня. Він зазначив, що постраждало троє журналістів — з України, США та Великої Британії. На той момент двох людей витягнули з-під руїн, ще одна особа знаходилась під завалами.