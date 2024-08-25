РФ вдарила балістикою та дронами: вибухало у чотирьох областях, постраждали журналісти (фото)

Під час нічного удару ЗС РФ у Краматорську отримав пошкодження готель, повідомили у Донецькі ОВА. Постраждали троє журналістів. Двох витягнули з-під завалів, ще одну людину шукають.

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В ніч з 24 на 25 серпня ЗС РФ запустили по Україні 17 засобів ураження різних типів. Під ударом опинились прифронтові області, яким загрожували крилаті та балістичні "Іскандери", авіаційні ракети та дрони-камікадзе "Шахед". Запуски відбулись з території Росії та тимчасового окупованого Криму. Про деталі нічного удару та роботу сил протиповітряної оборони (ППО) командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук написав на сторінці Facebook.

Згідно з даними командування, з мису Чауда в окупованому Криму по Україні запустили дев'ять дронів-камікадзе, повідомив Олещук. Вісім з них збили мобільні вогневі групи Миколаївської області.

Крім БПЛА, з Воронезької та Ростовської областей ворог вдарив однією крилатою ракетою "Искандер-К", однієї балістичною ракетою "Искандер-М": їх випустили з наземних пускових установок. З боку Бєлгородської та Курської Україну атакувала авіація, запустивши шість ракет Х-59/Х-69. Про знешкодження цих засобів ураження командувач не повідомив.

Від атак ЗС РФ потерпали чотири регіони на лінії фронту — Чернігівська, Сумська, Харківська та Донецькі області, ідеться у повідомленні Олещука.

Обстріл 25 серпня - результати роботи ППО по "шахедах" ЗС РФ Фото: Микола Олещук

Обстріл 25 серпня — деталі

Зранку 25 серпня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив, що сили ППО знешкодили вісім російських дронів. З його слів, від падіння уламків пошкодилось 15 будинків та господарчих споруд та загорілась суха трава. Пожежу швидко загасили, потерпілих немає, написав посадовець.

Голова Сумської ОВА Ігор Кальченко зранку 25 серпня повідомив про 27 російських обстрілів, серед яких два ракетних удари відбулись у Сумській та Верхньосироватській громадах. Від прильотів загинула одна людина, отримали поранення 16 осіб. Серед постраждалих — троє дітей, стверджує посадовець.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив про влучання по готелю в Краматорську, яке сталось в ніч на 25 серпня. З його слів, постраждало троє журналістів — з України, США та Великої Британії. Двох людей витягнули з-під руїн, ще одна особа — досі під завалами (станом на 7:54).

Обстріл 25 серпня - наслідки удару по Краматорську Фото: Вадим Філашкін / Донецкая ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 4 год. опублікував повідомлення у Telegram-каналі, що під ударом росіян опинився Харків та Чугуїв. Постраждало семеро українців, серед них — одна 4-річна дитина (без госпіталізації, отримала гостру реакцію на стрес).

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чуас писав про початок та завершення повітряної тривоги, яка тривала близько чотирьох годин. Про роботу ППО над регіоном чиновник не повідомляв.

Зазначимо, попередній удар ЗС РФ по Україні відбувся в ніч на 23 серпня, писав Фокус. Противник запустив дві балістичні ракети "Искандер-М", які летіли з Воронезької області, та 16 дронів-камікадзе "Шахед" — з-під Єйська та Курська. Вдалось збити 14 дронів, повідомили у Повітряних силах.

Нагадуємо, 24 серпня російський снаряд знищив краєзнавчий музей у Гуляйполі. Того ж дня ЗС РФ обстріляли Костянтинівку: загинуло п'ятеро українців, заявив очільник ОВА Вадим Філашкін.