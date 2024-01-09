Одна з 11 влучить у ціль: експерт оцінив потужність північнокорейських ракет KN-23 (фото)

Військовий оглядач Денис Попович назвав балістичні ракети КНДР "темною конячкою" , яку не можна недооцінювати.

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Північнокорейські балістичні ракети короткого радіуса дії, щонайменше одну з яких Росія, ймовірно, застосувала для удару по Україні наприкінці грудня — на початку січня, можуть стати викликом для нашої системи ППО. Про це сказав військовий оглядач Денис Попович "24 Каналу" під час аналізу технічних властивостей північнокорейської зброї.

Експерт нагадав, що США впевнені в отриманні Росією балістики від Північної Кореї. Також у Вашингтоні стверджують, Кремль вже випробував цю зброю на Україні.

"За наявною інформацією, КНДР нещодавно передала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька десятків ракет — і Росія запустила частину ракет по Україні", — наводять журналісти The Washington Post слова американського чиновника.

Ймовірно, удару біло завдано балістичною ракетою KN-23, прототипом яких є російські ракети "Іскандер-М".

Важливо

ОТРК KN-23: РФ обстрілює Україну північнокорейським аналогом "Іскандер", — аналітики

У Повітряних силах поки офіційно не підтвердили використання північнокорейський балістичних ракет по Україні. Однак міжнародна спільнота вже стверджує про це.

10 січня має відбутися засідання Ради безпеки ООН, на якому планують обговорити питання постачання балістичних ракет КНДР Росії. До слова, ініціатором засідання стали США.

Калька "Іскандера" чи краща за оригінал?

"Припускають, що це ракета KN-23, яка є калькою "Іскандера". Але так само є припущення, що вони є покращеною версією "Іскандера". Тобто копія виявляється кращою за оригінал. Тому це може стати викликом для нашої системи ППО", — пояснив Денис Попович.

Зазначимо, що ОТРК KN-23 уперше представили у 2019 році. Під час випробувальних пусків ракета KN-23 показала дальність 690 км.

Відповіддю на північнокорейські ракети є зенітно-ракетні комплекси, які здатні збивати балістичні ракети. Все впирається у підсилення української ППО.

"Це така темна конячка, яку не можна недооцінювати. Навіть постачання боєприпасів з КНДР є проблемою, хоч були нарікання, що вони неякісні. Так само ці балістичні ракети. Нехай 10 впаде в полі, але 11 влучить у ціль. Легше від цього не буде", — вважає військовий оглядач.

Він також додав, що військова допомога для Росії з Північної Кореї є серйозною проблемою. Необхідно шукати відповіді та шляхи, як цьому можна запобігти.

Ракета KN-23-1

Ракета KN-23 від КНДР: що відомо

KN-23 є твердопаливною тактичною балістичною ракетою виробництва Північної Кореї.

Стартова маса ракети 3,4 тонни (на 400 менше порівняно з 9М723 комплексу "Іскандер"), бойова частина — 500 кг, підтверджена дальність польоту — 690, або на 190 км далі. У 2021 році проводилися випробування на залізничній установці.

Ззовні ракета KN-23 схожа на російську балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М" та південнокорейську Hyunmoo-2B з певними зовнішніми відмінностями.

KN-23 має квазібалістичну траєкторію, після досягнення висоти в близько 50 кілометрів рухається в атмосфері, де може виконувати корекцію траєкторії польоту аеродинамічними рулями. Це так само є схожістю до російських "Іскандерів".

Нагадаємо, що, за словами військового експерта Валерія Рябих, США "знімають" ракети ATACMS у плановому порядку, хоча більшість ракет все ще придатні до використання.

Також повідомлялося, що Німеччина поставила Києву систему ППО Skynex, очікується постачання ще чотирьох IRIS-T SLM.