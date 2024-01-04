РФ отримала від КНДР балістичні ракети й хоче купити ще в Ірану, — WSJ (відео)

За словами журналістів, ще в середині грудня 2023 року стало очевидно, що Кремль хоче придбати в Тегерана цю зброю. Поки що йдеться про купівлю ракет малої дальності дії, проте переговори активно просуваються.

Related video

Росія збирається купити в Ірану балістичні ракети. Постачання може відбутися вже навесні 2024 року. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

За словами журналістів, поки що йдеться про купівлю ракет малої дальності дії, проте переговори активно просуваються.

"Ми вважаємо, що Росія має намір придбати ракетні системи в Ірану", — сказав неназваний американський чиновник.

Видання пише, що ще в середині грудня 2023 року стало очевидно, що Кремль хоче придбати в Тегерана балістичні ракети. Тоді делегація з РФ відвідала полігон в Ірані для ознайомлення з балістичним озброєнням і обладнанням, яке з ним пов'язане.

Повідомляється, що ракети були представлені росіянам Повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР). Російська делегація змогла ознайомитися з ракетами малої дальності дії Ababil.

Як ідеться в матеріалі, з ракетами також ознайомився міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час візиту до штаб-квартири Повітряно-космічних сил КВІР у Тегерані у вересні 2023 року.

За словами журналістів, також Росія отримала балістичні ракети від КНДР, а ще пускові установки.

Що таке ракети Ababil

Як пише видання Defense Express, Тегеран представив ракету Ababil під час російського форуму озброєння "Армія 2023". Відомі деякі характеристики:

довжина корпусу — 3,7 метра;

стартова маса — 240 кілограмів;

дальність пуску — до 86 км.

Ракета Ababil

Було представлено одразу дві модифікації зброї, які відрізняються системами наведення. Це звичайна версія Ababil, у якій використовується інерційна система для стрільби за координатами, а також Ababil OP з оптико-електронною системою наведення на ціль. Повідомляється, що пуск балістичних ракет Ababil має відбуватися з контейнерної пускової установки на 8 комірок.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ атакували Україну новою партією іранських Shahed. Частину дронів-камікадзе куплено в Тегерана перед масовими атаками, а частину окупанти зібрали вже безпосередньо на території Росії — їх легко відрізнити.