Одна из 11 попадет в цель: эксперт оценил мощность северокорейских ракет KN-23 (фото)

Военный обозреватель Денис Попович назвал баллистические ракеты КНДР "темной лошадкой", которую нельзя недооценивать.

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Северокорейские баллистические ракеты короткого радиуса действия, по меньшей мере одну из которых Россия, вероятно, применила для удара по Украине в конце декабря — начале января, могут стать вызовом для нашей системы ПВО. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович "24 Каналу" во время анализа технических свойств северокорейского оружия.

Эксперт напомнил, что США уверены в получении Россией баллистики от Северной Кореи. Также в Вашингтоне утверждают, Кремль уже испытал это оружие на Украине.

"По имеющейся информации, КНДР недавно передала России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков ракет — и Россия запустила часть ракет по Украине", — приводят журналисты The Washington Post слова американского чиновника.

Вероятно, удар был нанесен баллистической ракетой KN-23, прототипом которых являются российские ракеты "Искандер-М".

Важно

ОТРК KN-23: РФ обстреливает Украину северокорейским аналогом "Искандер", — аналитики

В Воздушных силах пока официально не подтвердили использование северокорейский баллистических ракет по Украине. Однако международное сообщество уже утверждает об этом.

10 января должно состояться заседание Совета безопасности ООН, на котором планируют обсудить вопрос поставки баллистических ракет КНДР России. К слову, инициатором заседания стали США.

Калька "Искандера" или лучше оригинала?

"Предполагают, что это ракета KN-23, которая является калькой "Искандера". Но так же есть предположение, что они являются улучшенной версией "Искандера". То есть копия оказывается лучше оригинала. Поэтому это может стать вызовом для нашей системы ПВО", — пояснил Денис Попович.

Отметим, что ОТРК KN-23 впервые представили в 2019 году. Во время испытательных пусков ракета KN-23 показала дальность 690 км.

Ответом на северокорейские ракеты являются зенитно-ракетные комплексы, которые способны сбивать баллистические ракеты. Все упирается в усиление украинской ПВО.

"Это такая темная лошадка, которую нельзя недооценивать. Даже поставки боеприпасов из КНДР являются проблемой, хотя были нарекания, что они некачественные. Так же эти баллистические ракеты. Пусть 10 упадет в поле, но 11 попадет в цель. Легче от этого не будет", — считает военный обозреватель.

Он также добавил, что военная помощь для России из Северной Кореи является серьезной проблемой. Необходимо искать ответы и пути, как это можно предотвратить.

Ракета КН-23-1

Ракета KN-23 от КНДР: что известно

KN-23 является твердотопливной тактической баллистической ракетой производства Северной Кореи.

Стартовая масса ракеты 3,4 тонны (на 400 меньше по сравнению с 9М723 комплекса "Искандер"), боевая часть — 500 кг, подтвержденная дальность полета — 690, или на 190 км дальше. В 2021 году проводились испытания на железнодорожной установке.

Внешне ракета KN-23 похожа на российскую баллистическую ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" и южнокорейскую Hyunmoo-2B с определенными внешними отличиями.

KN-23 имеет квазибаллистическую траекторию, после достижения высоты в около 50 километров движется в атмосфере, где может выполнять коррекцию траектории полета аэродинамическими рулями. Это так же является сходством с российскими "Искандерами".

Напомним, что, по словам военного эксперта Валерия Рябых, США "снимают" ракеты ATACMS в плановом порядке, хотя большинство ракет все еще пригодны к использованию.

Также сообщалось, что Германия поставила Киеву систему ПВО Skynex, ожидается поставка еще четырех IRIS-T SLM.