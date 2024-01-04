Утилизация ATACMS в США: большинство ракет еще пригодны к использованию, — эксперт

Военный эксперт Валерий Рябых заявил, что американцы "снимают" ракеты в плановом порядке. Они не хотят дойти до "предела", когда ракеты начнут представлять опасность для тех, кто их запускает.

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Украина может получить ракеты ATACMS, которые в США собираются утилизировать. Об этом сообщил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, срок годности таких ракет уже выходит, однако они еще в пригодном для использования состоянии. Более того, на их утилизацию нужны деньги, а потому их буквально проще передать Украине. Тогда они "утилизируются" на поле боя.

"Эти ракеты могли бы использоваться в широком спектре задач. Такой аргумент уже выдвигается в информационном пространстве. Обсуждение в политической среде будет в нашу пользу", — сказал Рябых.

Он также заявил, что ранее Украина уже получала часть этих ракет в рамках первой передачи ATACMS и Силы обороны успешно их применили. Ракеты могут поражать цели на расстоянии до 165 километров.

"Они оснащены мощной боевой частью почти в 900 кг. Не возникает сомнений, что большая часть из них пригодна. Конечно, возможны различные ступени износа ракет. Все зависит от зарядов двигателей и условий хранения", — сказал он.

Рябых отметил, что американцы "снимают" ракеты в плановом порядке. Они не хотят дойти до "предела", когда ракеты начнут представлять опасность для тех, кто их запускает. Степень пригодности будут определять специалисты.

Валерий Рябых о ракетах ATACMS

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что США могут утилизировать сотни M39 ATACMS. По словам журналистов, Вашингтон еще не принял решения относительно передачи Украине дополнительных ракет. Примечательно то, что процесс утилизации обойдется в значительную сумму. Деньги будут взяты у американских налогоплательщиков.