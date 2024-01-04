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Военный Фокус Российско-украинская война

Могли бы отдать Украине: США могут утилизировать сотни ракет M39 ATACMS, — СМИ

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Фото: U.S. Army | Запуск ракеты ATACMS, иллюстративное фото

По словам журналистов, Вашингтон еще не принял решения относительно передачи Украине дополнительных ракет ATACMS.

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Соединенные Штаты Америки могут утилизировать несколько сотен ракет M39A1 ATACMS с кассетной боевой частью по причине исчерпания нормативного ресурса. Об этом пишет издание Defense Express.

По словам журналистов, это говорит о том, что Вашингтон еще не принял решения относительно передачи Украине дополнительных ракет ATACMS. Примечательно то, что процесс утилизации обойдется в значительную сумму. Деньги будут взяты у американских налогоплательщиков.

Как рассказал бывший советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс изданию Newsweek, куда более рациональным вариантом была бы передача этих ракет ВСУ. К примеру, для того, чтобы они смогли наносить удары по Крымскому мосту РФ.

Также комментарий по этому поводу дал американский генерал Бен Ходжес. По его словам, запланированные к утилизации ракеты на самом деле могут прослужить еще несколько лет.

Научный работник Международного института стратегических исследований (IISS) Фабиан Ханц заявил журналистам, что фактическая готовность ракет ATACMS в первую очередь определяется не их формальным сроком хранения, а состоянием твердотопливных двигателей и топлива. Большое влияние также имеют условия хранения.

Что такое M39A1 ATACMS

Американская тактическая баллистическая ракета. Один из вариантов — M39A1 с наведением по GPS. Может нести около 300 бомб М74. Такие ракеты и более поздние их варианты могут использоваться только с модифицированными пусковыми установками M270 MLRS — M270A1.

Напомним, что 4 января сообщалось, что Госдеп отрицает изменение стратегии США по поддержке Украины в войне. Государственный департамент США не подтвердил информацию о том, что на Украину давят ради изменения стратегии — от полной победы над РФ до лучшей позиции для переговоров.