Государственный департамент США не подтвердил информацию о том, что на Украину давят ради изменения стратегии — от полной победы над РФ до лучшей позиции для переговоров.

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США не меняли стратегии поддержки Украины в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии. Мэтью Миллер, спикер Государственного департамента США, на брифинге прокомментировал сообщения СМИ.

Журналист обратился с просьбой прокомментировать информацию, которая появилась в некоторых изданиях по уменьшению интенсивности поддержки Украины.

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Он спросил, соответствуют ли действительности публикации о том, что "США хотят, чтобы Украина изменила стратегию от полной победы над РФ до лучшей позиции для переговоров".

"Нет, нет, это неправда", — ответил Миллер.

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Поддержка Украины и статья в Politico

Издание Politico 27 декабря сообщило, что администрация президента США Джо Байдена "тихо" меняет свою стратегию в Украине. В течение двух лет усилия американского государства и Украины были сосредоточены на том, чтобы изгнать российские войска с украинской территории, а Вашингтон обсуждает переход к более оборонительной позиции.

В связи с тем, что помощь США и Европы Украине сейчас под серьезной угрозой, администрация Байдена и европейские чиновники, как говорилось в материале, смещают внимание с поддержки цели. Речь идет о как бы отказе от полной победы над Россией в пользу улучшения позиций нашего государства в возможных переговорах о прекращении войны.

Такие переговоры, вероятно, как сообщил один из американских чиновников, будут означать отказ от части Украины в пользу России. Представитель администрации сказал журналу Politico на этой неделе, что большая часть этого стратегического перехода к обороне направлена на укрепление позиции украинского государства в любых будущих переговорах.

Напомним, 3 января эксперты заявили, что Россия хочет сократить украинские запасы боеприпасов для систем ПВО Patriot. Доктор Джейд МакГлинн из Центра стратегических и международных исследований пишет, что Россия пытается заставить Украину использовать все свои ракеты Patriot и оставить ее уязвимой перед будущими атаками.