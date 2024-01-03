Россия хочет сократить украинские запасы боеприпасов для систем ПВО Patriot, — западные эксперты

Доктор Джейд МакГлинн из Центра стратегических и международных исследований пишет, что Россия пытается заставить Украину использовать все свои ракеты Patriot и оставить ее уязвимой перед будущими атаками.

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Россия хочет воспользоваться промедлением американского Конгресса, который медлит с предоставлением помощи Украине, надеясь исчерпать ракетные запасы Украины. Об этом сказала, в частности, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований доктор Джейд МакГлинн, пишет Business Insider.

Недавний мощный ракетный обстрел РФ по Украине вызвал массовые разрушения, но, возможно, он имел и более конкретную цель, считает эксперт.

"Россия, вероятно, пытается заставить Украину потратить драгоценные боеприпасы для своих систем ПВО Patriot", — сказала Джейд МакГлинн.

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Мнение эксперта поддержал и главный корреспондент-международник The Wall Street Journal Ярослав Трофимов. Специалист по вопросам международных отношений предположил, что Россия стремится уничтожить украинские запасы ракет Patriot в надежде, что потом сможет уничтожить сами батареи. А их будет гораздо труднее заменить. Он добавил, что это же можно сказать и о боеприпасах для другой украинской системы ПВО — NASAMS.

"Еще один массированный российский ракетный обстрел Киева, вызвавший пожары и перебои с электро-/водоснабжением. Цель России заключается в том, чтобы заставить Украину исчерпать запасы ракет Patriot/Nasams сейчас, когда Конгресс прекратил военную помощь, а затем уничтожить сами батареи. Критические времена..." — написал Трофимов.

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Промедление Конгресса США и призыв Байдена

Республиканцы в Сенате заблокировали запрос президента США Джо Байдена на дальнейшее финансирование ВСУ, заявив, что одобрят его только в том случае, если сначала будут удовлетворены их требования по южной границе США. Это заставило госсекретаря Энтони Блинкена предупредить в прошлом месяце, что "у нас почти закончились деньги, которые нам нужны, и у нас почти закончилось время".

МакГлинн говорит, что события в Конгрессе могут объяснить, почему Россия ждала до конца декабря, чтобы начать свои масштабные обстрелы.

"Было непонятно, почему Россия так долго ждала, чтобы начать обстреливать инфраструктуру, если вспомнить прошлый год. Но это имеет смысл в контексте отсутствия решения в США по оборонной помощи Украине", — сказала она.

Россия атакует по собственному графику

Аналитик Королевского института международных отношений Chatham House Кейр Джайлз предоставил более скептический прогноз.

По его словам, Россия, вероятно, проводит ракетную кампанию по собственному графику и знает, что "ограниченный объем поставок из-за рубежа будет независимо от того, перекроют ли американский кран или нет". Но, по его словам, отсутствие гарантированной поддержки со стороны США делает ситуацию гораздо сложнее для Украины, заставляя ее принимать жесткие решения относительно того, когда использовать свои средства обороны.

Тем временем европейские страны НАТО закупят до 1000 современных ракет для системы ПВО Patriot, согласно условиям заключенного соглашения. Вооружение планируют поставить в такие страны, как Германия, Нидерланды, Румыния и Испания, причем соглашение поддерживается отделом закупок НАТО.

Добавим, что РФ скоро потеряет преимущество над Украиной в воздухе. По словам аналитика Фредерика Мертенса, оккупанты обеспокоены прибытием в Украину F-16, поэтому переносят свои черноморские базы дальше от границы с Украиной.