РФ "Искандером" атаковала два ЗРК Patriot: Игнат объяснил, уцелели ли они после атаки

9 октября ЗРК Patriot вел противовоздушный бой против группы российских баллистических ракет и смог перехватить часть из них. Как сообщил Юрий Игнат, враг лишь повредил несколько единиц техники, а не уничтожил.

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Российские СМИ 9 октября сообщили о том, что ВС РФ уничтожили и повредили "Искандером" 2 комплекса Patriot ВСУ, которые находились на Днепропетровщине. В Воздушных силах объяснили, удалось ли россиянам уничтожить ЗРК. Об этом рассказал вр.и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Так, 9 октября российские "РИА Новости" сообщили, что расчет "Искандера-М" уничтожил комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, еще одна пусковая установка Patriot повреждена. Оккупанты обнародовали видео атаки на украинские ЗРК.

Первой с украинской стороны написала о повреждении ЗРК народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Она обвинила в этом главкома Александра Сырского.

"Еще один поврежденный "Патриот", и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую теперешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности. Да, Александр Станиславович, я к вам обращаюсь. Главное — чтобы ТЦК и СП работали, а также требовать у союзников оружие вроде "дайте и отстаньте, мы сами все знаем"?" — написала депутат.

На этот выпад отреагировали в Воздушных силах. Как сообщил вр.и.о.начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, враг лишь повредил несколько единиц техники, а не уничтожил.

"Это — война, на войне получают ранения не только люди, но и техника. Мало того, это же подразделение "Patriot" продолжает выполнять задачи в регионе", — написал он.

По его словам, в тот день ЗРК Patriot вел противовоздушный бой против группы российских баллистических ракет и смог перехватить часть из них.

"Система "Patriot" является одной из самых приоритетных целей для врага! Почему? Да потому что только благодаря этому американскому ЗРК мы держим на определенной дистанции российскую авиацию. Технологии на войне стремительно развиваются, их КАБы стали лететь дальше, они сделали выводы, когда потеряли с десяток самолетов во время своих предыдущих дерзких атак. И теперь охотиться за российскими "сушками" значительно сложнее", — говорит Игнат

Он отметил, что враг изменил тактику и использует все доступные методы ведения разведки — от спутников и разведывательных БпЛА до наземной агентуры, противник не экономит "Искандеров", имея информацию о потенциальном пребывании "Patriot" в том или ином районе.

"Помните о сборе на макеты, об их важности и необходимости в этих условиях ведения войны. Враг часто целится по макетам, но иногда, к сожалению, это реальная техника", — признал Юрий Игнат.

Он отметил, что батарей Patriot в Воздушных силах немного и недостаточно, но только украинцы — воины зенитных ракетных войск Воздушных Сил испытали и применяют эту систему в условиях, когда обстановка на поле боя быстро меняется, а враг применяет десятки систем разведки, РЭБ и средств воздушного нападения — ракет и ударных БПЛА различных типов.

"Patriot надо выживать в этих условиях. Быстро менять позицию, эффективно маскироваться, применять ограниченное количество техники в прифронтовой зоне, и вместе с тем, пытаться поймать российский самолет на большом расстоянии. Или же хотя бы активно отработать по нему, что не позволит ему приближаться. Вот такие реалии", — прокомментировал Юрий Игнат.

Напомним, что Румыния, как член НАТО, 3 октября официально передала Украине систему противоракетной обороны MIM-104 Patriot.