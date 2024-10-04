Румыния передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot: детали поставки

Поставка совпала с неожиданным визитом в Киев нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который прибыл в украинскую столицу всего через два дня после вступления в должность.

Related video

Румыния, как член НАТО, 3 октября официально передала Украине систему противоракетной обороны MIM-104 Patriot. Эта система станет важным элементом украинской ПВО, помогая перехватывать ракеты, продолжающие угрожать критической инфраструктуре страны. Поставку подтвердил представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину в комментарии "Радио Свобода".

Поставка комплекса Patriot совпала с визитом в Киев нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который прибыл в Украину всего через два дня после вступления в должность.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в сети X выразил благодарность всем странам, которые помогают с предоставлением систем противовоздушной обороны.

"Особая благодарность Румынии за систему Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности — мы можем положить конец российскому террору, совместно сбивая "Шахеды" и ракеты", — отметил он.

Кратко о системе Patriot

ЗРК Patriot — это мобильная система ПВО, способная перехватывать баллистические и крылатые ракеты, а также авиацию противника . Она была разработана в США и используется несколькими странами-союзниками, включая Израиль, Германию и Саудовскую Аравию. В последнее время Patriot также поступила на вооружение Украины.

Принятая на вооружение в 1980-х годах, система Patriot прошла серию модернизаций, чтобы противостоять современным воздушным угрозам, таким как баллистические ракеты.

Комплекс Patriot использует сочетание мощных радиолокационных систем и современных ракет-перехватчиков. Основные компоненты системы включают РЛС AN/MPQ-53 или AN/MPQ-65 для отслеживания целей и станцию управления AN/MSQ-104, которая координирует пуски ракет. Ракеты PAC-2 и PAC-3 обеспечивают перехват, при этом вариант PAC-3, оснащенный технологией "удар на поражение", особенно эффективен против баллистических ракет. Одна батарея Patriot может нести до 16 ракет PAC-3 или 4 PAC-2.

По информации ресурса Army Recognition, на данный момент Украина получила семь батарей Patriot, в том числе от США и Германии.

Важно

США выделили Украине новую военную помощь на 7,9 млрд долларов: что получит Киев

Напомним, 13 сентября стало известно, что Нидерланды передают Украине лишь часть собственной части элементов зенитной батареи Patriot. Глава Минобороны Рубен Брекелманс отметил, что иев может использовать эти компоненты сразу, поскольку они будут интегрированы уже в имеющиеся системы.