США выделили Украине новую военную помощь на 7,9 млрд долларов: что получит Киев

Владимир Зеленский заявил, что новая помощь предусматривает поставку Киеву батареи ПВО Patriot и других средств противовоздушной обороны. Также Украина получит беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух — земля".

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Соединенные Штаты Америки предоставили Украине новый пакет военной помощи на 7,9 миллиарда долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 сентября.

Глава государства поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс США, республиканцев и демократов, а также американский народ за выделение Украине значительной оборонной помощи и введение санкций против России.

"От имени украинского народа и наших отважных воинов на передовой я благодарю нашего ближайшего союзника, Соединенные Штаты, за то, что удалось найти способ выделить остаток безопасности помощи Украине и обеспечить, чтобы полномочия Президента не закончились до конца финансового года в США. Мы используем эту помощь в наиболее эффективный и прозрачный способ для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и длительного мира и трансатлантической безопасности", — написал президент.

Этот пакет помощи включает дополнительную батарею ПВО Patriot, другие системы противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности, боеприпасы "воздух — земля", а также финансирование для усиления оборонно-промышленного сектора Украины.

Также Зеленский заявил о решении США расширить программы по подготовке большего количества украинских пилотов для полетов на F-16. А также сообщил о решительных санкциях, введенных для дальнейшего ограничения способности России финансировать свою агрессию против Украины.

Президент Украины подчеркнул, что Украина и США остаются близкими союзниками, преданными защите свободы, человеческой жизни и общей безопасности в Европе и за ее пределами.

Напомним, 26 сентября издание Forbes сообщало о том, что США планируют предоставить Киеву оружие американского производства на сумму 8 млрд долларов, однако эта помощь прибудет в Украину не так быстро.