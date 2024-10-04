Румунія передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot: деталі постачання

Постачання збіглося з несподіваним візитом до Києва нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який прибув в українську столицю всього через два дні після вступу на посаду.

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Румунія, як член НАТО, 3 жовтня офіційно передала Україні систему протиракетної оборони MIM-104 Patriot. Ця система стане важливим елементом української ППО, допомагаючи перехоплювати ракети, які продовжують загрожувати критичній інфраструктурі країни. Постачання підтвердив представник Міністерства оборони Румунії Костянтин Спіну в коментарі "Радіо Свобода".

Постачання комплексу Patriot збіглося з візитом до Києва нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який прибув в Україну лише через два дні після вступу на посаду.

Напередодні президент України Володимир Зеленський у мережі X висловив подяку всім країнам, які допомагають із наданням систем протиповітряної оборони.

"Особлива подяка Румунії за систему Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності — ми можемо покласти край російському терору, спільно збиваючи "Шахеди" і ракети", — зазначив він.

Коротко про систему Patriot

ЗРК Patriot — це мобільна система ППО, здатна перехоплювати балістичні та крилаті ракети, а також авіацію противника. Вона була розроблена в США і використовується кількома країнами-союзниками, включно з Ізраїлем, Німеччиною та Саудівською Аравією. Останнім часом Patriot також надійшла на озброєння України.

Прийнята на озброєння в 1980-х роках, система Patriot пройшла серію модернізацій, щоб протистояти сучасним повітряним загрозам, як-от балістичні ракети.

Комплекс Patriot використовує поєднання потужних радіолокаційних систем і сучасних ракет-перехоплювачів. Основні компоненти системи включають РЛС AN/MPQ-53 або AN/MPQ-65 для відстеження цілей і станцію управління AN/MSQ-104, яка координує пуски ракет. Ракети PAC-2 і PAC-3 забезпечують перехоплення, водночас варіант PAC-3, оснащений технологією "удар на ураження", особливо ефективний проти балістичних ракет. Одна батарея Patriot може нести до 16 ракет PAC-3 або 4 PAC-2.

За інформацією ресурсу Army Recognition, наразі Україна отримала сім батарей Patriot, зокрема від США і Німеччини.

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Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що Нідерланди передають Україні лише частину власної частини елементів зенітної батареї Patriot. Очільник Міноборони Рубен Брекелманс зазначив, що Україна може використовувати ці компоненти одразу, оскільки вони будуть інтегровані вже в наявні системи.