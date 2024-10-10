РФ "Іскандером" атакувала два ЗРК Patriot: Ігнат пояснив, чи вціліли вони після атаки

9 жовтня ЗРК Patriot вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет і зміг перехопити частину з них. Як повідомив Юрій Ігнат, ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив.

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Російські ЗМІ 9 жовтня повідомили про те, що ЗС РФ знищили й пошкодили "Іскандером" два комплекси Patriot ЗСУ, які перебували на Дніпропетровщині. У Повітряних силах пояснили, чи вдалося росіянам знищити ЗРК. Про це розповів т.в.о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Так, 9 жовтня російські "РИА Новости" повідомили, що розрахунок "Іскандера-М" знищив комплекс Patriot та живу силу ЗСУ у Дніпропетровській області, ще одну пускову установку Patriot пошкоджено. Окупанти оприлюднили відео атаки на українські ЗРК.

Першою від української сторони написала про пошкодження ЗРК народна депутатка України Мар'яна Безугла. Вона звинуватила у цьому головкома Олександра Сирського.

"Ще один пошкоджений "Патріот", і це не перший. І все через відсутність системи, яку теперішній генералітет просто не здатний побудувати через свій IQ, відсутність бажання і корумпованість. Так, Олександре Станіславовичу, я до вас звертаюся. Головне — щоб ТЦК і СП працювали, а також вимагати у союзників зброю на кшталт "дайте і відчепіться, ми самі все знаємо"?" — написала депутатка.

На цей випад відреагували в Повітряних силах. Як повідомив т.в.о.начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив.

"Це — війна, на війні зазнають поранення не лише люди, а й техніка. Мало того, цей же підрозділ "Patriot" продовжує виконувати завдання в регіоні", — написав він.

За його словами, того дня ЗРК Patriot вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет і зміг перехопити частину з них.

"Система "Patriot" є однією із найпріоритетніших цілей для ворога! Чому? Та бо лише завдяки цьому американському ЗРК ми тримаємо на певній дистанції російську авіацію. Технології на війні стрімко розвиваються, їхні КАБи стали летіти далі, вони зробили висновки, коли втратили з десяток літаків під час своїх попередніх зухвалих атак. І тепер полювати за російськими "сушками" значно складніше", — говорить Ігнат

Він зауважив, що ворог змінив тактику і використовує усі доступні методи ведення розвідки — від супутників і розвідувальних БпЛА до наземної агентури, противник не економить "Іскандерів", маючи інформацію про потенційне перебування "Patriot" в тому чи іншому районі.

"Пам’ятаєте про збір на макети, про їхню важливість і необхідність в цих умовах ведення війни. Ворог часто цілить по макетах, але інколи, на жаль, це реальна техніка", — визнав Юрій Ігнат.

Він зауважив, що батарей Patriot у Повітряних силах небагато й недостатньо, але лише українці — воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил випробували і застосовують цю систему в умовах, коли обстановка на полі бою швидко змінюється, а ворог застосовує десятки систем розвідки, РЕБ і засобів повітряного нападу — ракет та ударних БПЛА різних типів.

"Patriot треба виживати в цих умовах. Швидко змінювати позицію, ефективно маскуватися, застосовувати обмежену кількість техніки у прифронтовій зоні, і разом з тим, намагатись вполювати російський літак на великій відстані. Або ж бодай активно відпрацювати по ньому, що не дозволить йому наближатися. Отакі реалії", — прокоментував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що Румунія, як член НАТО, 3 жовтня офіційно передала Україні систему протиракетної оборони MIM-104 Patriot.