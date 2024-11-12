Десятки батарей HAWK: Тайвань мог негласно перевооружить ПВО Украины, — Forbes

Батареи HAWK производства Raytheon, с шестью ракетами каждая, могут заменить до трети имеющихся у Украины систем ПВО. Тайвань собирался списать всего около сотни пусковых установок.

Без лишней огласки Тайвань, возможно, стал одним из крупнейших доноров украинских Воздушных сил. По словам бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, островное государство передало свои излишки батарей зенитных ракет HAWK украинским ВС. Об этом он сообщил на YouTube-канале RJ War Room.

Эти комментарии, похоже, подтверждают сделку по ПВО между Тайванем и Украиной при посредничестве США. Издание Taiwan News прежде сообщало, что США покупают ракеты у Тайваня ракеты Phase III MIM-23 Hawk и передают Украине в рамках пакета военной поддержки.

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Тайвань передал Украине ракеты MIM-23 Hawk: с разрешения США и через посредников

Тайваньские ракеты MIM-23 (Homing All-the-Way Killer) и пусковые установки, и радары дополнят дополнительные HAWK, подаренные Украине США и Испанией.

В целом Украина может развернуть до 15 батарей HAWK производства Raytheon, каждая из которых будет иметь не менее шести пусковых установок с тремя ракетами и радаров. Украинские ВС вступили в полномасштабную войну примерно с 50 батареями ЗРК — в основном С-300. С тех пор многие из советских батарей заменили более современными западными системами, включая Patriot.

Теперь же HAWK могут составлять до третьи средств ПВО. Тайвань не афиширует свою поддержку Украины, но она заметна.

ЗРК HAWK уже более 60 лет. Он прост, надежен, обладает высокой мобильностью на буксируемых пусковых установках, легко модернизируется и отлично работает против более медленных беспилотников, крылатых ракет и пилотируемых самолетов. К тому же ракета HAWK совместима системой ПВО NASAMS.

Летом 2023 года американские чиновники вели переговоры со своими тайваньскими коллегами по закупке около десяти батарей HAWK. Тайвань собирался списать всего около сотни пусковых установок, которые планировалось заменить системами местной разработки и зарубежными NASAMS.

С тех пор Украина диверсифицировала свою систему ПВО и интегрировала широкий спектр иностранных ракет, пусковых установок и радаров.

Такая диверсификация имеет ключевое значение. Чем больше разных систем Украина использует, тем больше ракетных арсеналов и производственных линий могут пополнить запасы Воздушных сил и защитить от практических ежедневных российских ракетных и беспилотных атак на украинские города.

Недостаток системы ПВО HAWK

Десятки стран используют или эксплуатируют батареи HAWK. У Украины должна быть возможность получить сотни таких ракет. При непосредственном участии США или без него.

HAWK не относится к тому же классу, что и Patriot дальностью до 160 км. Дальность ракета HAWK — около 48 км. Их главный недостаток в том, что радар подвержен глушению.

Напомним, что, по данным DeepState, войска РФ продвинулись возле 10 населенных пунктов.

Украинские аналитики также 12 ноября сообщили, что ВСУ уничтожили 300 россиян, те пытались захватить село в Курской области.