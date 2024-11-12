Десятки батарей HAWK: Тайвань міг негласно переозброїти ППО України, — Forbes

Батареї HAWK виробництва Raytheon, із шістьма ракетами кожна, можуть замінити до третини наявних в України систем ППО. Тайвань збирався списати всього близько сотні пускових установок.

Без зайвого розголосу Тайвань, можливо, став одним із найбільших донорів українських Повітряних сил. За словами колишнього чиновника Пентагону Тоні Ху, острівна держава передала свої надлишки батарей зенітних ракет HAWK українським ЗС. Про це він повідомив на YouTube-каналі RJ War Room.

Ці коментарі, схоже, підтверджують угоду щодо ППО між Тайванем і Україною за посередництва США. Видання Taiwan News раніше повідомляло, що США купують ракети у Тайваню, ракети Phase III MIM-23 Hawk, і передають Україні в межах пакету військової підтримки.

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Тайвань передав Україні ракети MIM-23 Hawk: з дозволу США і через посередників

Тайванські ракети MIM-23 (Homing All-the-Way Killer) — і пускові установки, і радари — доповнять додаткові HAWK, подаровані Україні США та Іспанією.

Загалом Україна може розгорнути до 15 батарей HAWK виробництва Raytheon, кожна з яких матиме щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами та радарами. Українські ЗС вступили в повномасштабну війну приблизно з 50 батареями ЗРК — переважно С-300. Відтоді багато радянських батарей замінили сучаснішими західними системами, включно з Patriot.

Тепер же HAWK можуть становити до третини засобів ППО. Тайвань не афішує свою підтримку України, але вона помітна.

ЗРК HAWK уже понад 60 років. Він простий, надійний, має високу мобільність на буксированих пускових установках, легко модернізується і відмінно працює проти повільніших безпілотників, крилатих ракет і пілотованих літаків. До того ж ракета HAWK сумісна з системою ППО NASAMS.

Влітку 2023 року американські чиновники вели переговори зі своїми тайванськими колегами щодо закупівлі близько десяти батарей HAWK. Тайвань збирався списати всього приблизно сотню пускових установок, які планувалося замінити системами місцевої розробки та закордонними NASAMS.

Відтоді Україна диверсифікувала свою систему ППО та інтегрувала широкий спектр іноземних ракет, пускових установок і радарів.

Така диверсифікація має ключове значення. Що більше різних систем Україна використовує, то більше ракетних арсеналів і виробничих ліній можуть поповнити запаси Повітряних сил і захистити від практичних щоденних російських ракетних і безпілотних атак на українські міста.

Недолік системи ППО HAWK

Десятки країн використовують або експлуатують батареї HAWK. В України має бути можливість отримати сотні таких ракет. За безпосередньої участі США або без неї.

HAWK не належить до того ж класу, що і Patriot дальністю до 160 км. Дальність ракети HAWK — близько 48 км. Їхній головний недолік у тому, що радар схильний до глушіння.

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