ЗС РФ просунулися біля 10 населених пунктів: деталі від DeepState (карти)

За даними аналітиків, противник зумів прорватися вперед на кількох напрямках, зокрема і в Курській області. У Генштабі при цьому не писали про можливі успіхи окупантів.

Російські окупанти продовжують ускладнювати ситуацію на фронті і просунулися біля низки населених пунктів. Про це повідомили представники проєкту DeepState.

Остання доба, згідно з даними аналітиків, була вкрай складною для українських захисників через тиск з боку противника. Низка населених пунктів по всій лінії зіткнення зазнали змін.

"Ворог просунувся в Першотравневому (Наукове з 2024 р., — ред.), Неліпівці, біля Дар'їно, Петрівки, Юріївки, Новоолексіївки, Дальнього, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки", — заявили в DeepState.

Російський наступ на полі бою триває Фото: DeepStateMAP Аналітики назвали території, де просунулися ЗС РФ Фото: DeepStateMAP Аналітики назвали території, де просунулися ЗС РФ Фото: DeepStateMAP У DeepState розповіли, як змінилася ситуація на фронті за добу Фото: DeepStateMAP ЗС РФ продовжують просування по всій лінії фронту Фото: DeepStateMAP

На опублікованій у мережі карті також можна побачити, який зараз вигляд мають кордони захоплених територій і як змінюється ситуація з кожним днем.

У Генеральному штаті ЗСУ ніяк не коментували цю інформацію на момент публікації матеріалу. В останньому зведенні від вечора понеділка, 11 листопада, у командуванні лише написали про те, що Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу і виснаження їхнього бойового потенціалу.

Найактивніше, за даними Генштабу, ситуація на Покровському напрямку Донбасу, де за добу ЗС РФ здійснили 36 наступальних дій. На всіх інших напрямках фіксувалися або спроби просунутися вперед, або ж вони були зупинені бійцями ЗСУ. У Генштабі не писали про можливі просування.

Нагадаємо, 11 листопада повідомлялося, що головком ЗСУ Олександр Сирський посилить підрозділи на Курахівському напрямку, про що заявив президент Володимир Зеленський. Ситуацію на фронті біля Курахового і Покровська глава держави назвав найскладнішою. Крім того, він зазначив, що ЗСУ стримують 50-тисячне вороже угруповання на Курщині.