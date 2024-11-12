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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс Прорыв границы в Курской области

ВС РФ продвинулись возле 10 населенных пунктов: детали от DeepState (карты)

Российские оккупанты
Фото: РИА Новости | В DeepState рассказали, где продвинулись ВС РФ за последние сутки (иллюстративное изображение)

По данным аналитиков, противник сумел прорваться вперед на нескольких направлениях, в том числе и в Курской области. В Генштабе при этом не писали о возможных успехах оккупантов.

Российские оккупанты продолжают усложнять ситуацию на фронте и продвинулись возле ряда населенных пунктов. Об этом сообщили представители проекта DeepState.

Последние сутки, согласно данным аналитиков, были крайне сложными для украинских защитников из-за давления со стороны противника. Ряд населенных пунктов по всей линии столкновения подверглись изменениям.

"Враг продвинулся в Першотравневом (Науковое с 2024, — ред.), Нелеповке, возле Дарьино, Петровки, Юрьевки, Новоалексеевки, Дальнего, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки", — заявили в DeepState.

Наступление ВС РФ Fullscreen
Российское наступление на поле боя продолжается
Фото: DeepStateMAP
Ситуация на фронте Fullscreen
Аналитики назвали территории, где продвинулись ВС РФ
Фото: DeepStateMAP
Карта боевых действий Fullscreen
Аналитики назвали территории, где продвинулись ВС РФ
Фото: DeepStateMAP
Продвижение оккупантов Fullscreen
В DeepState рассказали, как изменилась ситуация на фронте за сутки
Фото: DeepStateMAP
Карта DeepStatt Fullscreen
ВС РФ продолжают продвижение по всей линии фронта
Фото: DeepStateMAP
Наступление ВС РФ
Ситуация на фронте
Карта боевых действий
Продвижение оккупантов
Карта DeepStatt

На опубликованной в сети карте также можно увидеть, как сейчас выглядят границы захваченных территорий и как меняется ситуация с каждым днем.

В Генеральном штате ВСУ никак не комментировали данную информацию на момент публикации материала. В последней сводке от вечера понедельника, 11 ноября, в командовании лишь написали о том, что Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Активнее всего, по данным Генштаба, ситуация на Покровском направлении Донбасса, где за сутки ВС РФ осуществили 36 наступательных действий. По всем другим направлениям фиксировались или попытки продвинуться вперед или же они были остановлены бойцами ВСУ. В Генштабе не писали о возможных продвижениях.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский усилит подразделения на Кураховском направлении, о чем заявил президент Владимир Зеленский. Ситуацию на фронте возле Курахово и Покровска глава государства назвал самой сложной. Кроме того, он отметил, что ВСУ сдерживают 50-тысячную вражескую группировку на Курщине.