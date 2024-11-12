ВС РФ продвинулись возле 10 населенных пунктов: детали от DeepState (карты)

По данным аналитиков, противник сумел прорваться вперед на нескольких направлениях, в том числе и в Курской области. В Генштабе при этом не писали о возможных успехах оккупантов.

Российские оккупанты продолжают усложнять ситуацию на фронте и продвинулись возле ряда населенных пунктов. Об этом сообщили представители проекта DeepState.

Последние сутки, согласно данным аналитиков, были крайне сложными для украинских защитников из-за давления со стороны противника. Ряд населенных пунктов по всей линии столкновения подверглись изменениям.

"Враг продвинулся в Першотравневом (Науковое с 2024, — ред.), Нелеповке, возле Дарьино, Петровки, Юрьевки, Новоалексеевки, Дальнего, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки", — заявили в DeepState.

Российское наступление на поле боя продолжается Фото: DeepStateMAP Аналитики назвали территории, где продвинулись ВС РФ Фото: DeepStateMAP Аналитики назвали территории, где продвинулись ВС РФ Фото: DeepStateMAP В DeepState рассказали, как изменилась ситуация на фронте за сутки Фото: DeepStateMAP ВС РФ продолжают продвижение по всей линии фронта Фото: DeepStateMAP

На опубликованной в сети карте также можно увидеть, как сейчас выглядят границы захваченных территорий и как меняется ситуация с каждым днем.

В Генеральном штате ВСУ никак не комментировали данную информацию на момент публикации материала. В последней сводке от вечера понедельника, 11 ноября, в командовании лишь написали о том, что Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Активнее всего, по данным Генштаба, ситуация на Покровском направлении Донбасса, где за сутки ВС РФ осуществили 36 наступательных действий. По всем другим направлениям фиксировались или попытки продвинуться вперед или же они были остановлены бойцами ВСУ. В Генштабе не писали о возможных продвижениях.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский усилит подразделения на Кураховском направлении, о чем заявил президент Владимир Зеленский. Ситуацию на фронте возле Курахово и Покровска глава государства назвал самой сложной. Кроме того, он отметил, что ВСУ сдерживают 50-тысячную вражескую группировку на Курщине.