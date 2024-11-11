Подрыв дамбы и штурм с трех сторон: в чем сложность фронта в районе Курахово

ВС РФ не прекращают штурмовать Курахово, по данным местных СМИ в результате обстрела была разрушена дамба Кураховского водохранилища. Фокус выяснил, что происходит на этом направлении и насколько велик риск окружения города.

Курахово на Донбассе находится под контролем украинских военных, однако, по словам пресс-офицера 46-й бригады ДШВ Александра, враг вплотную подошел к городу и пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к населенному пункту, прорвать оборону и добраться до окрестностей.

Сложная ситуация возле Курахово: что происходит

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что россияне подошли к населенному пункту Дальнее и продвинулись в самом Курахово.

"Вопрос довольно открытый где они смогли закрепиться, но ничего хорошего такие продвижения не несут", — сказал он.

Украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что ВС РФ взорвали Кураховскую дамбу, в результате чего подтоплен ряд сел в направлении Багатира. Сейчас дороги пригодны к использованию, однако с нюансами, ограничено перемещение бронетехники грунтовыми дорогами вокруг этих населенных пунктов.

Издание "Новости Донбасса" со ссылкой на собственные источники сообщило, что дамба Кураховского водохранилища разрушена, в результате чего начался подъем воды.

"Сегодня около 9 часов утра город Курахово в Покровском районе Донецкой области подвергся обстрелу. В результате была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища", — говорится в сообщении.

Так вода в реке Волчья поднялась на метр, однако потоплений в населенных пунктах вдоль реки — Багатир, Алексеевка, Андреевка, Константинополь — не зафиксировано.

Журналисты отметили, что в зависимости от степени повреждения дамбы, существует риск частичного подтопления поселков, расположенных ниже по течению реки Волчьей. Речь идет о Старых Тернах, Улаклы, Константинополе, Андреевке, Алексеевке, Богатыре, Зеленом Куте, Новоукраинке и некоторых населенных пунктах в Днепропетровской области.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый рассказал Фокусу, что ситуация возле Курахово сложная и продолжает ухудшаться.

"Враг продолжает осуществлять штурмовые действия с трех сторон — северной, южной и восточной. Южная — это дирекция населенных пунктов Ясная Поляна, Максимовка и уже Трудовое. Ранее была Богоявленка, но россияне выходят на окраины Трудового и продолжают его штурмовать, они уже частично на него зашли, — сказал Погорелый.

По его словам, враг пытается идти вперед, его направление — это трасса Н-15 Запорожье — Донецк. Аналитик считает, что цель ВС РФ — выйти на трассу, взять ее под огневой контроль. Сейчас враг очень активизируется в районе Сонцовки, там наблюдается огромная серая зона.

"Они пытаются туда залезть, но пока не получается закрепиться, потому что только они туда взбираются, их сразу уничтожают", — пояснил он.

Россияне пытаются залезать на восточные окраины Курахово и параллельно пробуют идти через Ильинку и Берестки в сторону Старых Тернов. Это продвижение севернее Кураховского водохранилища. Погорелый отметил, если они займут северную часть водохранилища, то для них открывается возможность как минимум осуществлять огневое поражение, а потому россияне смогут не переживать за южную часть, чтобы идти дальше в сторону Шевченкового и Дачного, чтобы взять под контроль трассу.

"Поэтому эти штурмы не прекращаются, и даже сейчас есть очень много информации, где они лезут прямо со всех сторон как техникой, так и пехотой. Утром во многих районах велась артиллерийская работа, это подтверждение того, что россияне там будут активно штурмовать после этой артподготовки. В частности, в районе населенного пункта Сонцовка, поэтому ситуация остается сложной и продолжает ухудшаться", — отметил соучредитель DeepState.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что возле Курахово продолжаются активные боевые действия, сейчас это приоритетное направление для наступательных действий противника.

"Российские войска пытаются взять в полуокружение Курахово с перспективой полного оперативного окружения. На ближайшие недели будет основное направление удара российских войск, будет битва за Курахово и окрестности", — сообщил Фокусу Мусиенко.

Он убежден, что бои за город будут продолжаться ближайшие недели. Захватить такой населенный пункт — нелегкая задача.

"Мы видим, с какими сложностями сталкивается враг даже на подходах к Курахово. Поэтому я думаю, что эта битва может продолжаться до нового года. Но в конце покажут боевые действия, у нас разная практика была и разный опыт, и всегда заканчивались тем, что украинские войска удерживали такие населенные пункты от нескольких недель до нескольких месяцев", — подытожил эксперт.

Удастся ли врагу взять в котел Курахово

По словам бойца 25-й ОПДБр с позывным "Мучной", противник пытается прорваться к населенному пункту Дальнее из Максимильяновки. Врагу удалось выйти на окраины этого села, тем самым он хочет выйти в тыл украинской армии возле Успеновки.

"Это может привести к окружению наших казаков юго-западнее, или мы сможем оттуда выйти, чтобы не попасть под окружение. После этого, (россияне — ред.) будут двигаться к реке Волчья, и карман с юга от Курахово захлопнется!" — подчеркнул военнослужащий.

Роман Погорелый считает, что ВС РФ могут взять Курахово в окружение, но не будут делать это полностью физически. Как показывает практика, враг просто берет под огневой контроль. Выгоднее, когда есть перекрытая логистика, ведь можно осуществлять поражение.

На вопрос, удастся ли врагу взять Курахово в котел, Мусиенко отметил, что это покажут только боевые действия.

"Что касается в целом котла и окружений, это всегда такая навязчивая практика россиян, создать котлы, говорить о них, но из всех окружений, которые враг нам пытался создать, украинские войска успешно выходили так или иначе — где-то сложнее, где-то очень трудно было, но в конце концов нам удавалось выходить, — пояснил эксперт.

По его словам, если будет угроза и риски полного окружения населенного пункта, то, скорее всего, никто украинские войска удерживать не будет, Силы обороны получат право на выход.

Напомним, 7 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ имели успехи к северо-востоку от Курахововозле села Кременная Балка. В частности, россиянам удалось пройти около двух километров, а на юго-западе еще километр возле сел Максимовка и Богоявленка.

В тот же день лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что враг сравнивает с землей Курахово, работает КАБами, ствольной артиллерией и РСЗО с высот в районе Острого и Горняка.