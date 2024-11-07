ВС РФ накапливают силы и готовятся к контратаке возле Новогродовки, — бойцы ВСУ

По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", россияне также могли изменить тактику на Кураховском направлении, однако сам город "просто сравняют с землей".

ВС РФ начали собираться силами для массивного наступления на одном из участков фронта на Кураховском направлении в Донецкой области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"На Кураховском направлении где-то почти неделю без механизированных штурмов колоннами техники в районе Максимильяновки, может пополняют запасы, или просто изменили тактику — пока хз. Само Курахово просто сравнивают с землей, работают КАБами, "стволкой" (из ствольной артиллерии — ред.) и РСЗО с высот в районе Острого и Горняка", — рассказал он.

Другой боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной" проинформировал, что в Донецкой области в районе Лисовки-Новогродовки Силы обороны уверенно держат позиции и ликвидируют россиян, которые здесь время от времени появляются.

"Утром уже были утилизированы хряки, вперед они не двигаются, зато сидят в посадках и ждут подарки с неба. У очистных сооружений на запад в сторону трассы на Покровск, враг бьет артой и совсем скоро может пойти в контратаку. Северо-западнее Селидово противник атакует вдоль дороги, которая является съездом с трассы в город", — сообщил он.

По его словам, россияне также атакуют вдоль железной дороги на Петровку и проводят штурмовые действия в Григорьевке.

"Южная часть уже за врагом. Продолжаются бои в Новоалексеевке с юга и севера, противник пытается закрепиться, очаги сопротивления наших казаков пока не дают это сделать", — написал он.

Карат боев в Донецкой области

В утренней сводке Генштаба ВСУ 7 ноября сообщалось, что на Кураховском направлении за прошедшие сутки 93 раза были атакованы украинские позиции вблизи населенных пунктов Ильинка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Антоновка и Екатериновка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 39 вражеских штурмовых действий в районах Миролюбовки, Луча, Новогродовки, Крутого Яра, Селидово, Лысовки и Новоалексеевки.

Напомним, что 6 ноября сообщалось, что на Кураховском направлении в Донецкой области ВС РФ пока не смогли захватить новые позиции, но в то же время оккупанты усиливают давление на этом участке фронта и активизировали штурмы.