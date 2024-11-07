ЗС РФ накопичують сили та готуються до контратаки біля Новогродівки, — бійці ЗСУ

За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", росіяни також могли змінити тактику на Курахівському напрямку, однак саме місто "просто рівняють із землею".

ЗС РФ почали збиратися силами для масивного наступу на одній з ділянок фронту на Курахівському напрямку на Донеччині. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"На Курахівському напрямку десь майже тиждень без механізованих штурмів колонами техніки в районі Максимільянівки, може поповнюють запаси, або просто змінили тактику — поки хз. Саме Курахове просто рівняють з землею, працюють КАБами, "стволкою" (зі ствольної артилерії — ред.) та РСЗВ з висот в районі Гострого та Гірника", — розповів він.

Інший боєць Сил оборони України з позивним "Мучной" проінформував, що на Донеччині в районі Лисівки-Новогродівки Сили оборони впевнено тримають позиції і ліквідовують росіян, які тут час від часу з'являються.

"Зранку вже були утилізовані хряки, вперед вони не рухаються, натомість сидять в посадках та чекають подарунки з неба. Біля очисних споруд на захід у бік траси на Покровськ, ворог б'є артою та зовсім скоро може піти у контратаку. Північно-західніше від Селидового противник атакує вздовж дороги яка є з'їздом з траси у місто", — повідомив він.

За його словами, росіяни також атакують вздовж залізниці на Петрівку та проводять штурмові дії у Григорівці.

"Південна частина вже за ворогом. Тривають бої у Новоолексіївці з півдня та півночі, противник намагається закріпитися, очаги спротиву наших козаків поки не дають це зробити", — написав він.

Карат боїв на Донеччині

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 7 листопада повідомлялося, що на Курахівському напрямку минулої доби 93 рази були атаковані українські позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка та Катеринівка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 ворожих штурмових дій в районах Миролюбівки, Променя, Новогродівки, Крутого Яру, Селидового, Лисівки та Новоолексіївки.

Нагадаємо, що 6 листопада повідомлялося, що на Курахівському напрямку на Донеччині ЗС РФ поки не змогли захопити нові позиції, але водночас окупанти посилюють тиск на цій ділянці фронту і активізували штурми.