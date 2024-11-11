Підрив дамби та штурм з трьох боків: у чому складність фронту в районі Курахового

ЗС РФ не припиняють штурмувати Курахове, за даними місцевих ЗМІ внаслідок обстрілу було зруйновано дамбу Курахівського водосховища. Фокус з'ясував, що відбувається на цьому напрямку та наскільки великий ризик оточення міста.

Курахове на Донбасі перебуває під контролем українських військових, проте, за словами пресофіцера 46-ї бригади ДШВ Олександра, ворог притул підійшов до міста та намагається зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль шляхи, які ведуть до населеного пункту, прорвати оборону та дістатися околиць.

Складна ситуація біля Курахового: що відбувається

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що росіяни підійшли до населеного пункту Дальнє й просунулися в самому Кураховому.

"Питання доволі відкрите де вони змогли закріпитись, але нічого хорошого такі просування не несуть", — сказав він.

Український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" зауважив, що ЗС РФ підірвали Курахівську дамбу, в результаті чого підтоплено низку сіл в напрямку Багатира. Наразі дороги придатні до використання, проте з нюансами, обмежене переміщення бронетехніки ґрунтовими дорогами навколо цих населених пунктів.

Видання "Новини Донбасу" з посиланням на власні джерела повідомило, що дамбу Курахівського водосховища зруйновано, внаслідок чого почався підйом води.

"Сьогодні близько 9-ї години ранку місто Курахове в Покровському районі Донецької області зазнало обстрілу. У результаті було зруйновано Тернівську дамбу Курахівського водосховища", — йдеться у повідомленні.

Так вода в річці Вовча піднялася на метр, проте потоплень в населених пунктах вздовж річки — Багатир, Олексіївка, Андріївка, Константинополь — не зафіксовано.

Журналісти зауважили, що залежно від ступеня пошкодження дамби, існує ризик часткового підтоплення селищ, розташованих нижче за течією річки Вовчої. Йдеться про Старі Терни, Улакли, Костянтинопіль, Андріївку, Олексіївку, Богатир, Зелений Кут, Новоукраїнку та деякі населені пункти у Дніпропетровській області.

Співзасновник DeepState Роман Погорілий розповів Фокусу, що ситуація біля Курахового складна та продовжує погіршуватися.

"Ворог продовжує здійснювати штурмові дії з трьох сторін — північної, південної та східної. Південна — це дирекція населених пунктів Ясна Поляна, Максимівка і вже Трудове. Раніше була Богоявленка, але росіяни виходять на околиці Трудового і продовжують його штурмувати, вони вже частково на нього зайшли, — сказав Погорілий.

За його словами, ворог намагається йти вперед, його напрямок — це траса Н-15 Запоріжжя — Донецьк. Аналітик вважає, що мета ЗС РФ — вийти на трасу, взяти її під вогневий контроль. Зараз ворог дуже активізовується в районі Сонцівки, там спостерігається величезна сіра зона.

"Вони намагаються туди залізти, але поки не виходить закріпитися, бо тільки вони туди долазять, їх одразу знищують", — пояснив він.

Росіяни намагаються залазити на східні околиці Курахового та паралельно пробують йти через Іллінку та Берестки в бік Старих Тернів. Це просування північніше від Курахівського водосховища. Погорілий зазначив, якщо вони займуть північну частину водосховища, то для них відкривається можливість щонайменше здійснювати вогневе ураження, а тому росіяни зможуть не переживати за південну частину, щоб йти далі в бік Шевченкового та Дачного, аби взяти під контроль трасу.

"Тому ці штурми не припиняються, і навіть зараз є дуже багато інформації, де вони лізуть прямо з усіх сторін як технікою, так і піхотою. Зранку в багатьох районах велася артилерійська робота, це підтвердження того, що росіяни там активно штурмуватимуть після цієї артпідготовки. Зокрема, в районі населеного пункту Сонцівка, тому ситуація залишається складною і продовжую погіршуватись", — наголосив співзасновник DeepState.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважив, що біля Курахового тривають активні бойові дії, зараз це пріоритетний напрямок для наступальних дій противника.

"Російські війська намагаються взяти в напівоточення Курахове з перспективою повного оперативного оточення. На найближчі тижні буде основний напрямок удару російських військ, буде битва за Курахове й околиці", — повідомив Фокусу Мусієнко.

Він переконаний, що бої за місто триватимуть найближчі тижні. Захопити такий населений пункт — нелегка задача.

"Ми бачимо, з якими складнощами стикається ворог навіть на підходах до Курахового. Тому я думаю, що ця битва може тривати до нового року. Але врешті покажуть бойові дії, в нас різна практика була і різний досвід, і завжди закінчувалися тим, що українські війська утримували такі населені пункти від кількох тижнів до кількох місяців", — підсумував експерт.

Чи вдасться ворогу взяти в котел Курахове

За словами бійця 25-ї ОПДБр з позивним "Мучной", противник намагається прорватися до населеного пункту Дальнє з Максимільянівки. Ворогу вдалося вийти на околиці цього села, тим самим він хоче вийти в тил українського війська біля Успенівки.

"Це може призвести до оточення наших козаків південно-західніше, або ми зможемо звідти вийти, щоб не потрапити під оточення. Після цього, (росіяни — ред.) будуть рухатися до річки Вовча, і кишеня з півдня від Курахового захлопнеться!" — наголосив військовослужбовець.

Роман Погорілий вважає, що ЗС РФ можуть взяти Курахове в оточення, але не робитимуть це повністю фізично. Як показує практика, ворог просто бере під вогневий контроль. Вигідніше, коли є перекрита логістика, адже можна здійснювати ураження.

На запитання, чи вдасться ворогу взяти Курахове в котел, Мусієнко зауважив, що це покажуть тільки бойові дії.

"Що стосується загалом котла й оточень, це завжди така нав'язлива практика росіян, створити котли, говорити про них, але з усіх оточень, які ворог нам намагався створити, українські війська успішно виходили так чи інакше — десь складніше, десь дуже важко було, але зрештою нам вдавалося виходити, — пояснив експерт.

За його словами, якщо буде загроза та ризики повного оточення населеного пункту, то, скоріше за все, ніхто українські війська утримувати не буде, Сили оборони отримають право на вихід.

Нагадаємо, 7 листопада аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ мали успіхи на північний схід від Курахового біля села Кремінна Балка. Зокрема, росіянам вдалося пройти близько двох кілометрів, а на південному заході ще кілометр біля сіл Максимівка та Богоявленка.

Того ж дня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що ворог рівняє з землею Курахове, працює КАБами, ствольною артилерією та РСЗВ з висот в районі Гострого та Гірника.