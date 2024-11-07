ЗС РФ з двох боків наближаються до Курахового та просуваються вглиб Торецька, — DeepState

Протягом минулої доби ворогу вдалось пройти від 300 м до 2-3 км на різних ділянках фронту.

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ЗС РФ продовжують наступ на Донбасі і просунулись в п'яти точках на Донбасі. Ворог загрожує Кураховому і пройшов близько 2 км у напрямку міста. Під Покровськом ЗСУ вдається стримувати ворога, але противник має успіхи біля Селидового. Тим часом у Торецьку росіяни все ближче до центра населеного пункту. Деталі про наступ РФ аналітики проєкту DeepState написали у Telegram-каналі.

Аналітики повідомили, що російські війська атакують та просуваються на трьох напрямках на Донбасі: біля Торецька, Покровська, Курахового. Відстань між крайніми точками — близько 80 км (по прямій).

Курахівський напрямок. ЗС РФ мають успіхи на північний схід від Курахового біля села Кремінна Балка. Орієнтовна відстань, яку вдалось пройти росіянам — близько 2 км. На південному заході — ще "плюс" 1 км біля сіл Максимівка та Богоявленка.

Наступ РФ - ситуація під Кураховим 7 листопада Фото: DeepState Наступ РФ - ситуація на північ від Курахового 7 листопада Фото: DeepState

Торецький напрямок. Згідно з даними проєкту, російські підрозділи заглиблюються і все далі проникають у місто Торецьк. Просування ворога — близько 300 м.

Наступ РФ - ситуація в Торецьку 7 листопада Фото: DeepState

Покровський напрямок. Між Покровськом та Селидовим єдина точка, де має успіхи ворог — це село Новоолексіївка. Ворогу тут вдалось пройти відразу 2-3 км, свідчать дані аналітиків.

Наступ РФ - ситуація під Покровськом 7 листопада Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

Генштаб ЗСУ увечері 6 листопада повідомив, що наступ РФ триває і найбільшу кількість атак — під Кураховим. Українське командування назвало сім населених пунктів, біля яких штурмують росіяни: 24 атаки відбили, 28 ще тривають. Інший "гарячий" напрямок — Покровський: тут нарахували 38 штурмів. На інших напрямках, у тому числі під Торецьком — від двох до восьми атак ворога, ідеться у звіті.

Зазначимо, напередодні аналітики DeepState розповіли про просування ворога на Донбасі та спроби обійти Курахове з двох боків. Аналітики назвали два населених пункти, біля яких доводиться відходити Силам оборони: Богоявленка та Ясна Поляна. Росіяни все ближче до траси N15, яка з'єднує Курахове, Покровськ і далі йде на Запоріжжя (орієнтовно — це 160 км). Про плани РФ розповідав фінський OSINT-ер: попереджав, що росіяни будуть намагатись не брати місто "лобовими атаками", а йтимуть "кліщами" у бік Дачного та Андріївки.

Нагадуємо, 5 листопада військовий експерт та ексречник Генштабу Владислав Селезньов розповів, чи можуть ЗС РФ почати наступ на Запорізькому напрямку.