Резерв ЗСУ може зупинити атаки РФ: аналітики назвали сценарії подій біля Курахового (карти)

За даними Еміля Кастегелмі з Black Bird Group, Україна може втратити Курахове до кінця 2024 року. Але у ЗСУ є можливості для передислокації резервів у цей район, щоб звести нанівець механізовані атаки.

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Нещодавно росіяни розпочали масштабний наступ на сході та півдні 70-кілометрового фронту в Донецькій області. Лінію оборони України на багатьох ділянках прорвали всього за кілька днів, що загрожує небезпечним розвитком подій. Про це пише Еміль Кастегельмі в соцмережі X.

У цієї операції можуть бути два основні напрямки: район Селидове-Курахівка і південний напрямок, де противник наступає на ділянці між Шахтарським і Богоявленкою. В обох є свої проблеми та загрози.

Курахове на карті

За невеликий час Україна, судячи з усього, втратила Селидове, де проживало понад 21 000 осіб до повномасштабного вторгнення. Водночас росіяни також захопили Гірник (10 000 жителів до вторгнення).

Наразі російські війська продовжують рух на схід, намагаючись створити загрозу оточення і змусити ЗСУ відступити з Курахівки. Просування до Курахівського водосховища забезпечить хороші вихідні позиції.

Напрямок Селидове — Курахівка

На південному напрямку росіяни просунулися на 10 км за кілька днів. Під їхнім контролем більша частина Шахтарського і Новоукраїнки та, можливо, Богоявленка.

Український аналітик Mortis Aeterna не вважає, що Україна може дозволити собі втратити тут позиції. На його думку, це загрожує серйозними наслідками.

Шахтарське, Новоукраїнка, Богоявленка на кар

Проблеми стануть зрозумілими, якщо взяти в розрахунок рівень готовності України: росіяни обходять із флангів останні укріплені основні оборонні позиції в Новоукраїнці, за ними окопів не так уже й багато. І поточна ситуація не дозволяє почати зводити укріплення.

Шахтарське, Новоукраїнка, Богоявленка

До всього іншого, темпи російського просування та авіаційні можливості, ймовірно, не дозволять Україні підтягнути будівельну техніку близько до фронту без великих втрат.

У загальній картині, це найбільш укріплені та найбільш придатні для оборони райони з найкращими природними перешкодами. Однак за найгіршого сценарію росіяни можуть обійти їх із флангу. Автор публікації наводить два можливих найгірших сценарії розвитку подій.

Сценарій 1

Досягнувши Курахівського водосховища, росіяни продовжать просування в напрямку Андріївки. Просування вздовж пагорбів, на якому розташована Андріївка, в основному зведе нанівець її оборонні переваги. Водночас наступ з півдня триватиме через поля без укріплень, також у напрямку Андріївки — у результаті це змусить ЗСУ відійти з Курахівського укріпрайону.

Сценарій 2

Тут все та ж ідея, але меншого масштабу. Російські "кліщі" змикаються за спиною захисників Курахового в Дачному, що призводить до необхідності відступу з Курахового на висоти Андріївки.

Автор вважає цілком можливим, що ЗСУ зможуть передислокувати резерви в цей район і звести нанівець механізовані атаки до того, як реалізується будь-який із вищезазначених найгірших сценаріїв. Однак якщо нинішні тенденції збережуться, Україна може втратити Курахове до кінця 2024 року.

Нагадаємо, що, за інформацією бійця Сил оборони з позивним "Мучной", росіяни захопили Курахівську збагачувальну фабрику, взяли в полон бійців ЗСУ.

Також повідомлялося про те, кого в Україні можуть призвати з 1 листопада. За певних умов можлива мобілізація військовозобов'язаних віком від 50 до 60 років.