Резерв ВСУ может остановить атаки РФ: аналитики назвали сценарии событий возле Курахово (карты)

По данным Эмиля Кастегелми из Black Bird Group, Украина может потерять Курахово до конца 2024 года. Но у ВСУ есть возможности для передислокации резервов в этот район, чтобы свести на нет механизированные атаки.

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Недавно россияне начали масштабное наступление на востоке и юге 70-километрового фронта в Донецкой области. Линию обороны Украины на многих участках прорвали всего за несколько дней, что чревато опасным развитием событий. Об этом пишет Эмиль Кастехельми в соцсети X.

У этой операции могут быть два основных направления: район Селидово-Кураховка и южное направление, где противник наступает на участке между Шахтерским и Богоявленкой. В обоих есть свои проблемы и угрозы.

Курахово на карте

За небольшое время Украина, судя по всему, потеряла Селидово, где проживало более 21 000 человек до полномасштабного вторжения. В то же время, россияне также захватили Горняк (10 000 жителей до вторжения).

Сейчас российские войска продолжают движение на восток, пытаясь создать угрозу оцепления и заставить ВСУ отступить из Кураховки. Продвижение к Кураховскому водохранилищу обеспечит хорошие исходные позиции.

Направление Селидово — Кураховка

На южном направлении россияне продвинулись на 10 км за несколько дней. Под их контролем большая часть Шахтерского и Новоукраинки и, возможно, Богоявленка.

Украинский аналитик Mortis Aeterna не считает, что Украина может позволить себе потерять здесь позиции. По его мнению, это чревато серьезными последствиями.

Шахтерское, Новоукраинка, Богоявленка на кар

Проблемы станут понятны, если взять в расчет уровень готовности Украины: россияне обходят с флангов последние укрепленные основные оборонные позиции в Новоукраинке, за ними окопов не так уж много. И текущая ситуация не позволяет начать возводить укрепления.

Шахтерское, Новоукраинка, Богоявленка

Ко всему прочему, темпы российского продвижения и авиационные возможности, вероятно, не позволят Украине подтянуть строительную технику близко к фронту без больших потерь.

В общей картине, это наиболее укрепленные и наиболее подходящие для обороны районы с лучшими естественными препятствиями. Однако при худшем сценарии россияне могут обойти их с фланга. Автор публикации приводит два возможных худших сценария развития событий.

Сценарий 1

Достигнув Кураховского водохранилища, россияне продолжат продвижение в направлении Андреевки. Продвижение вдоль холмов, на котором находится Андреевка, в основном сведет на нет ее оборонные преимущества. Одновременно наступление с юга будет продолжаться через поля без укреплений, также в направлении Андреевки — в результате это заставит ВСУ отойти из Кураховского укрепрайона.

Сценарий 2

Здесь все та же идея, но меньшего масштаба. Российские "клещи" смыкаются за спиной защитников Курахово в Дачном, что приводит к необходимости отступления с Курахово на высоты Андреевки.

Автор считает вполне возможным, что ВСУ смогут передислоцировать резервы в этот район и свести на нет механизированные атаки до того, как реализуется любой из вышеупомянутых худших сценариев. Однако если нынешние тенденции сохранятся, Украина может потерять Курахово до конца 2024 года.

Напомним, что, по информации бойца Сил обороны с позывным "Мучной", россияне захватили Кураховскую обогатительную фабрику, взяли в плен бойцов ВСУ.

Также сообщалось о том, кого в Украине могут призвать с 1 ноября. При определенных условиях возможно мобилизация военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет.