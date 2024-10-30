Россияне захватили Кураховскую обогатительную фабрику и взяли в плен бойцов ВСУ, — военный

Боец с позывным "Мучной" также утверждает, что россияне захватили обогатительную фабрику, установив свой флаг западнее Кураховки. Противник продолжает давить в сторону Ильинки. Командование ВСУ пока не комментирует возможные успехи ВС РФ вблизи Кураховки.

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Российские оккупационные войска захватили Кураховскую обогатительную фабрику, установив свой флаг западнее населенного пункта. Об этом сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Враг захватил обогатительную фабрику и установил свою тряпку западнее Кураховки", — написал военный, пояснив, что тем самым российские оккупанты контролируют территории к западу от реки Волчья и саму Кураховку.

Обогатительная фабрика на карте

Также, как сообщил боец, россияне захватили в плен наших воинов.

"Противник не останавливается и продолжает давить в сторону Ильинки, где тоже по сути, наши долго не задержатся", — считает военный ВСУ.

В свою очередь лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщал, что во вторник, 29 октября, россияне пытались продвигаться двумя путями в сторону Курахово, поэтому штурмовали Антоновку — Катериновку, как менее выгодное направление с точки зрения местности и перспективы, и в районе Максимильяновки.

Последнее село оккупанты уже обошли и сейчас передвигаются к Курахово, не жалея личный состав и технику

Согласно информации Генерального штаба ВСУ, на Кураховском направлении Силы обороны вчера отбили 42 атаки. Основные усилия враг прикладывал в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки, Берестков, Ильинки и Трудового. Всего за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 175 боевых столкновений. На момент публикации материала командование не подтверждает новые успехи ВС РФ на Кураховском направлении.

Напомним, российские оккупационные войска захватили села Богоявленка и Новоукраинка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказывал, что российские войска расположены всего в 2,5-3 километрах от административных границ города.