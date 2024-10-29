Работает тактика мешков: ВСУ вышли из окрестностей Кураховки, а ВС РФ подбираются к Новоукраинке

Силы обороны "проседают" в Новоукраинке, а противнику осталось добраться до домов на севере села, вместе с этим оккупанты смогли установить контроль над Ясной Поляной.

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На Покровском направлении ВС РФ имеют продвижение возле Глубокого, Новоалексеевки и Новодмитровки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Свиновы***дки пытаются перейти балку Глубокую и выйти в направлении Новоалексеевки. Также продолжают давить южнее в сторону Новодмитровки и усиливают давление на Кременную Балку — Вознесенка. Наши казаки вынуждены были оставить северные окраины Кураховки так как враг подавляющим количеством сильно начал душить, но мы продолжаем сопротивляться и забрасываем FPV-дронами, что значительно их тормозит", — проинформировал он.

По его словам, также тяжелая ситуация на Южнодонбасском направлении. Здесь оккупанты продвинулись возле Новоукраинки.

"Ситуация тоже неутешительная, проседаем в населенном пункте Новоукраинка. Противнику осталось добраться до домов на севере села, вместе с этим хряки смогли установить контроль над Ясной Поляной. Также п**ары продвинулись вдоль дороги западнее Богоявленки. Тактика мешков как вы видите, сейчас у них работает на отлично", — резюмировал "Мучной".

В дневной сводке Генштаба ВСУ 29 октября сообщалось, что на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 11 попытки потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Селидово и Вишневого. Украинские защитники уже в целом отбили 9 атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.

"Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Кураховском направлении, захватчики 29 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зоряное, Кураховка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка, Екатериновка и Трудовое", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщил, что ВС РФ пытаются закрепиться на левом берегу реки Оскол для дальнейшего расширения левобережного плацдарма.