Працює тактика мішків: ЗСУ вийшли з околиць Курахівки, а ЗС РФ підбираються до Новоукраїнки

Сили оборони "просідають" у Новоукраїнці, а противнику залишилося дістатися до будинків на півночі села, до того ж окупанти змогли встановити контроль над Ясною Поляною.

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На Покровському напрямку ЗС РФ мають просування біля Глибкого, Новоолексіївки і Новодмитрівки. Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Свинови***дки намагаються перейти балку Глибоку та вийти в напрямку Новоолексіївки. Також продовжують давити південніше у бік Новодмитрівки та посилюють тиск на Кремінну Балку — Вознесенка. Наші козаки змушені були залишити північні околиці Курахівки, бо ворог переважною кількістю сильно почав душити, але ми продовжуємо чинити опір та закидуємо FPV-дронами, що значно їх гальмує", — проінформував він.

За його словами, також важка ситуація на Південнодонбаському напрямку. Тут окупанти просунулися біля Новоукраїнки.

"Ситуація теж невтішна, просідаємо у населеному пункті Новоукраїнка. Противнику залишилося добратися до будинків на півночі села, до того ж хряки змогли встановити контроль над Ясною Поляною. Також п**ари просунулися вздовж дороги західніше від Богоявленки. Тактика мішків, як ви бачите, зараз у них працює на відмінно", — резюмував "Мучной".

У денному зведенні Генштабу ЗСУ 29 жовтня повідомлялося, що на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 11 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Селидового та Вишневого. Українські захисники вже загалом відбили 9 атак противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

"Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на цей час на Курахівському напрямку, загарбники 29 разів атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зоряне, Курахівка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка та Трудове", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 жовтня командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" Юрій Федоренко повідомив, що ЗС РФ намагаються закріпитися на лівому березі ріки Оскіл для подальшого розширення лівобережного плацдарму.