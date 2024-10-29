ЗС РФ планують закріпитися на Харківщині та дістатися обласного центру, — військовий

На думку командиру батальйону ударних БПАК "Ахіллес" Юрія Федоренка, росіяни починають активніше тиснути на деяких ділянках.

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Завдання ЗС РФ в Харківській області — закріпитися на лівому березі ріки Оскіл для подальшого розширення лівобережного плацдарму. Про це в ефірі "Еспресо" розповів Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

"На Куп'янщині біля Кругляківки в загарбника мета закріпитися на лівому березі р. Оскіл для подальшого розширення лівобережного плацдарму", — зауважив Юрій Федоренко.

Він зазначив, що ворог став активніше тиснути в районі Глибокого у Харківській області. На цій ділянці росіяни продовжують виконувати поставлене завдання — заглиблення всередину області для подальшого виходу на адміністративні межі Харкова. Станом на цей час ЗСУ ефективно тримають оборону і намагаються вибити ворога із займаних позицій.

Юрій Федоренко додав, що Сили оборони України призупинили просування ворога, якому не вдалося повною мірою заволодіти Кругляківкою. Станом на цю мить там тривають інтенсивні бої, щоб вибити окупантів із зайнятих ними позицій.

"На мою думку, у короткостроковій перспективі ворогу не вдасться окупувати лівобережний плацдарм на Куп'янщині. А щодо форсування ворогом р. Оскіл, то зараз завдяки нашим безпілотним системам, які дають можливість завдавати високоточних ударів, ми зупинимо штурми р. Оскіл противником. Тому продовжуємо тримати стрій", — додав військовий.

В Генеральному штабі зазначили, що станом на 08:00 на Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення поблизу Вовчанська. На Куп'янському напрямку кількість боїв досягла 13. Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

Нагадаємо, що в жовтні стало відомо про комплексну спецоперацію в Харківській області по зачистці території лісу від росіян, які там ховалися. У результаті від окупантів вдалося звільнити 400 гектарів лісу.