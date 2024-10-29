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Военный Фокус Российско-украинская война Наступление ВС РФ в Харьковской области

ВС РФ планируют закрепиться на Харьковщине и добраться до областного центра, — военный

ВС РФ, Харьковская область, наступление России
Фото: Из открытых источников | ВС РФ планируют закрепиться на левом берегу р. Оскол на Харьковщине

По мнению командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" Юрия Федоренко, россияне начинают более активно давить на некоторых участках.

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Задача ВС РФ в Харьковской области — закрепиться на левом берегу реки Оскол для дальнейшего расширения левобережного плацдарма. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"На Купянщине возле Кругляковки у захватчика цель закрепиться на левом берегу р. Оскол для дальнейшего расширения левобережного плацдарма", — отметил Юрий Федоренко.

Он отметил, что враг стал более активно давить в районе Глубокого в Харьковской области. На этом участке россияне продолжают выполнять поставленную задачу — углубление внутрь области для дальнейшего выхода на административные границы Харькова. По состоянию на сегодня ВСУ эффективно держат оборону и пытаются выбить врага с занимаемых позиций.

Юрий Федоренко добавил, что Силы обороны Украины приостановили продвижение врага, которому не удалось в полной мере завладеть Кругляковкой. По состоянию на сейчас там продолжаются интенсивные бои, чтобы выбить оккупантов с занятых ими позиций.

"По моему мнению, в краткосрочной перспективе врагу не удастся оккупировать левобережный плацдарм на Купянщине. А что касается форсирования врагом р. Оскол, то сейчас благодаря нашим беспилотным системам, которые дают возможность наносить высокоточные удары, мы остановим штурмы р. Оскол противником. Поэтому продолжаем держать строй", — добавил военный.

В Генеральном штабе отметили, что по состоянию на 08:00 на Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения вблизи Волчанска. На Купянском направлении количество боев достигло 13. Силы обороны отбивали атаки в районах Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

Напомним, что в октябре стало известно о комплексной спецоперации в Харьковской области по зачистке территории леса от россиян, которые там прятались. В результате от оккупантов удалось освободить 400 гектаров леса.