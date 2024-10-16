Бойцы ГУР зачистили 400 га леса на Харьковщине и уничтожили почти полк ВС РФ (видео)
После выполнения операции на позиции на освобожденную от россиян территорию была заведена пехота 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".
В Харьковской области была проведена комплексная спецоперация по зачистке территории леса от россиян, которые там прятались. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
"Подразделения ГУР МО "Артан", "Kraken" и Международный легион осуществили комплексную успешную операцию по освобождению лесного массива, расположенного к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области. В результате операции проведенной разведчиками был захвачен батальонный район обороны противника", — говорится в сообщении.
В результате спецоперации было уничтожено 3 мотострелковых батальона, отряд "Шторм" и разведрота 7-го отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ.
Также украинские защитники набрали пленных.
После выполнения операции на позиции на освобожденную от россиян территорию была заведена пехота 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".
Напомним, что 15 октября сообщалось, что ВС РФ оккупировали поселок Островское Покровского района Донецкой области. Оккупация поселка позволила выйти к реке Волчья, в русле которой расположены Карловское и Кураховское водохранилища.