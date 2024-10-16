Бійці ГУР зачистили 400 га лісу на Харківщині і знищили майже полк ЗС РФ (відео)
Після виконання операції на позиції на звільнену від росіян територію була заведена піхота 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".
В Харківській області була проведена комплексна спецоперація з зачищення території лісу від росіян, які там ховалися. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
"Підрозділи ГУР МО "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області. В результаті операції проведеної розвідниками було захоплено батальйонний район оборони противника", — йдеться в повідомленні.
В результаті спецоперації було знищено 3 мотострілецькі батальйони, загін "Шторм" та розвідроту 7-го окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу ЗС РФ.
Також українські захисники набрали полонених.
Після виконання операції на позиції на звільнену від росіян територію була заведена піхота 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".
Нагадаємо, що 15 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ окупували селище Острівське Покровського району Донецької області. Окупація селища дала змогу вийти до річки Вовча, у руслі якої розташовані Карлівське і Курахівське водосховища.