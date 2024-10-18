Зачистка леса в Харьковской области: боец ГУР поделился новыми деталями операции

Как рассказал боец ГУР "Маршал", оккупанты оказывали сопротивление. И это были не неопытные мобилизованные россияне, а подготовленные солдаты армии РФ.

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Силы обороны провели операцию возле села Липцы в Харьковской области. В результате от оккупантов удалось освободить 400 гектаров леса. О деталях рассказал боец подразделения ГУР Минобороны "Артан" с позывным "Маршал".

По его словам, бойцы подразделения "Артан" должны были провести штурмовые действия и собрать информацию о противнике. Это касалось выявления слабых мест российских оккупантов.

"Все штурмовые мероприятия, направленные на какие-то активные действия, всегда могут происходить не только с помощью автомата или пулемета. Все понимают, что это прежде всего артиллерия, минометы, гранатометы, станки МК-19 и другие вспомогательные средства, которые поддерживают нас огнем во время выполнения задачи", — рассказал "Маршал".

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Он отметил, что без поддержки и слаженной работы подразделений не может происходить продвижение.

"Маршал" также заявил, что российские войска не создали там масштабных фортификаций. Силам обороны удалось обнаружить лишь несколько блиндажей. С другой стороны, оккупанты оказывали сопротивление. И это были не неопытные мобилизованные россияне, а подготовленные солдаты армии РФ.

Боец заявил, что во время проведения операции в лесу удалось уничтожить и взять в плен немало оккупантов.

"Я непосредственно участвовал, когда мы брали их в плен. В основном они или сразу идут на контакт… Мы им всегда предлагаем сдаваться. Да, под давлением, принуждением – но как по-другому?! Если выходят, то все в порядке: мы их сопровождаем и дальше они пополняют наш обменный фонд", – рассказал "Маршал".

Напомним, что в Харьковской области была проведена комплексная спецоперация по зачистке территории леса от россиян, которые там прятались. После выполнения операции ГУР на позиции на освобожденную от россиян территорию на Харьковщине была заведена пехота 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".