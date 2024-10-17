Задачу поставил Буданов: в ГУР показали, как выбивали россиян под Липцами (видео)

Успешная наступательная операция разведки позволила зачистить 400 гектаров лесного массива вблизи Липцов, уничтожить живую силу, тяжелую технику и вражеские средства РЭБ.

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Украинские разведчики освободили 400 га леса от россиян на Харьковщине. Эту задачу им лично поставил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом рассказали участники спецоперации.

"Операция была непростой, но, как всегда, успешной. По нам работали и самолеты, били ракетами, КАБами, работала ствольная артиллерия, танки, минометы. Несмотря на все — ребятам удалось выполнить поставленную нашим командиром Кириллом Будановым задачу", — рассказывает командир спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" "Титан".

Бойцы обнародовали видео своей работы. Они работали как в светлое время суток, так и в темное.

"В результате успешной наступательной операции наши воины вместе с собратьями из других подразделений активных действий Главного управления разведки зачистили 400 гектаров лесного массива вблизи Липцев, уничтожили живую силу, тяжелую технику, средства РЭБ и вражеские укрепления, пополнили обменный фонд", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Харьковской области была проведена комплексная спецоперация по зачистке территории леса от россиян, которые там прятались. После выполнения операции ГУР на позиции на освобожденную от россиян территорию на Харьковщине была заведена пехота 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".