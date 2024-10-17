Завдання поставив Буданов: в ГУР показали, як вибивали росіян під Липцями (відео)

Успішна наступальна операція розвідки дозволила зачистити 400 гектарів лісового масиву поблизу Липців, знищити живу силу, важку техніку та ворожі засоби РЕБ.

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Українські розвідники звільнили 400 га лісу від росіян на Харківщині. Це завдання їм особисто поставив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це розповіли учасники спецоперації.

"Операція була непростою, але, як завжди, успішною. По нам працювали і літаки, били ракетами, КАБами, працювала ствольна артилерія, танки, міномети. Попри все — хлопцям вдалося виконати поставлене нашим командиром Кирилом Будановим завдання", — розповідає командир спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" "Титан".

Бійці оприлюднили відео своєї роботи. Вони працювали як у світлий час доби, так і у темний.

"В результаті успішної наступальної операції наші воїни разом з побратимами з інших підрозділів активних дій Головного управління розвідки зачистили 400 гектарів лісового масиву поблизу Липців, знищили живу силу, важку техніку, засоби РЕБ та ворожі укріплення, поповнили обмінний фонд", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Харківській області була проведена комплексна спецоперація з зачищення території лісу від росіян, які там ховалися. Після виконання операції ГУР на позиції на звільнену від росіян територію на Харківщині була заведена піхота 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".